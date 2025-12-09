Нападающий "Пари НН" Вячеслав Грулёв подвёл итоги первой части сезона Спорт

Фото: ФК "Пари НН"

Форвард "Пари Нижний Новгород" Вячеслав Грулёв подвёл итоги первой части сезона РПЛ и поделился мыслями о том, как команда пережила непростой отрезок.

Напомним, Грулёв присоединился к клубу в январе 2025 года, подписав контракт до лета 2027 года. В нынешнем сезоне 26-летний нападающий сыграл 22 матча и забил один гол. По данным Transfermarkt, его рыночная стоимость составляет 1,2 млн евро.

В разговоре с Metaratings.ru он признался, что выход из зоны вылета стал важным моментом для всей команды. По его словам, никому не хотелось оставаться внизу таблицы, поэтому тот факт, что удалось улучшить результат, стал настоящим облегчением. Команда уходит на зимнюю паузу с хорошим настроением, но при этом все понимают, что расслабляться рано.

"Наш прогресс – это исключительно результат упорной работы. Ничего другого. Каждый игрок выкладывается на сто процентов. Важно сохранить этот настрой и продолжать в том же духе", – отметил нападающий.

Каждый футболист получил индивидуальную программу для поддержания формы во время зимней паузы. Основной акцент будет сделан на восстановлении и подготовке к весенней части чемпионата.

По мнению нападающего, перерыв пойдёт на пользу: под конец года команда стала строже относиться к себе и улучшила игру в тактическом плане.

"Эта пауза позволит нам обновить командное взаимодействие и начать играть более организованно с первых минут. Впереди – 12 финалов", – добавил Грулёв.

После 18 туров "Пари НН" занимает 14-е место в таблице РПЛ и находится в зоне стыковых матчей, имея в активе 14 очков. Перед зимней паузой нижегородцы одержали две победы: над "Акроном" и махачкалинским "Динамо".

