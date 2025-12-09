Тренерам, переехавшим в нижегородские села, хотят выплачивать по 1 млн рублей Спорт

Фото: Максим Герасимов

В Нижегородской области планируют ввести единовременные выплаты в размере одного миллиона рублей для работников сферы физкультуры и спорта, которые переезжают на работу в небольшие населенные пункты региона. Соответствующий проект подготовило региональное минспорта. Документ проходит антикоррупционную экспертизу.

Речь идет о специалистах, заключивших трудовой договор с государственными или муниципальными физкультурно-спортивными учреждениями, в том числе с организациями, реализующими программы спортивной подготовки. Получателями могут стать граждане России, переехавшие работать в сельские населенные пункты, рабочие поселки или города с численностью населения до 50 тысяч человек.

Цель инициативы — поддержать тренеров и инструкторов, готовых работать в малых городах и селах, в рамках региональной государственной программы развития физической культуры и спорта.

Выплата в размере миллиона рублей предоставляется однократно и не требует отчетности по использованию средств. Финансирование осуществляется за счет федерального и областного бюджетов. При этом получатель выплаты обязан отработать на новом месте не менее пяти лет. В случае досрочного расторжения трудового договора или перевода на должность, не связанную с физической культурой и спортом, средства необходимо будет вернуть — полностью или частично, пропорционально неотработанному сроку. Исключения предусмотрены только в отдельных случаях, оговоренных Трудовым кодексом РФ.

Отметим, что федеральную программу "Земский тренер" по привлечению специалистов в сельскую местность в конце 2024 года поручил запустить президент Владимир Путин. В 2025-м она заработала в некоторых регионах, в том числе и ПФО.

Ранее сообщалось, что Нижегородская область вошла в число лидеров по реализации программы "Земский учитель".