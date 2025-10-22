В Нижнем Новгороде ищут водителя, сбившего девочку на пешеходном переходе Происшествия

Фото: ГУ МВД России по Нижегородской области

Сотрудники ГАИ Нижегородской области ищут водителя, причастного к ДТП, в результате которого пострадала несовершеннолетняя. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по региону.

По данным полиции, инцидент произошел 29 августа около 19:00 в районе улицы Минеева. Неустановленный водитель сбил девочку 2011 года рождения, переходившую проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу, после чего скрылся с места происшествия.

Пострадавшая получила телесные повреждения и вместе с законным представителем самостоятельно обратилась за медицинской помощью.

По факту случившегося проводится административное расследование. Материалы возбуждены по статьям 12.24 КоАП РФ "Нарушение ПДД или правил эксплуатации транспортного средства, повлекшее причинение лёгкого или средней тяжести вреда здоровью потерпевшего" и 12.27 часть 2 КоАП РФ "Невыполнение обязанностей в связи с ДТП".

Сотрудники полиции предпринимают меры для установления личности водителя, совершившего наезд, и его розыска.