Работники АО "Транснефть – Верхняя Волга" сдали более 20 литров крови в рамках донорской акции Общество

Фото: АО "Транснефть – Верхняя Волга"

Сотрудники аппарата управления АО «Транснефть – Верхняя Волга» приняли участие в корпоративной донорской акции «Энергия жизни». Мероприятие объединило свыше 40 добровольцев, которые сдали более 20 литров крови. Собранные компоненты крови будут направлены в лечебные учреждения и военные госпитали.

Для удобства доноров прием крови был организован с привлечением выездной бригады медиков Нижегородского центра крови имени Н.Я. Климовой. Процедура проводилась на базе современного передвижного мобильного комплекса, оснащенного всем необходимым оборудованием. Весь процесс был выстроен при строгом соблюдении необходимых санитарно-эпидемиологических требований.

Перед донацией каждый участник прошел обязательный медицинский осмотр и анкетирование. Специалисты центра крови дали донорам подробные разъяснения по всем вопросам, касающимся процедуры, подготовки к ней и существующим противопоказаниям. Среди добровольцев были как новички, так и опытные доноры.

«Горжусь, что на нашем предприятии регулярно проводятся донорские акции, которые помогают нуждающимся и объединяют коллектив вокруг важного дела», – говорит начальник отдела промышленной безопасности и производственного контроля Дмитрий Сабанов.

Всего с начала этого года в донорских акциях, организованных АО «Транснефть – Верхняя Волга», приняли участие более 170 сотрудников, которые суммарно сдали почти 90 литров крови.