В Нижегородской области подвели итоги конкурса студенческих советов

Фото: молодёжный центр "Высота"

На форуме лидеров студенческих сообществ вузов «СтудентыНО», который проходил в Нижегородской области с 17 по 20 октября, объявили победителя конкурса на лучшую деятельность студенческих советов. Реализованный в рамках национального проекта «Молодёжь и дети», форум объединил более 130 молодых людей.

В 2024-2025 учебном году победителем конкурса стала команда ННГУ им. Н.И. Лобачевского, второе место заняла команда Приволжского исследовательского медицинского университета, третье – команда Нижегородского института управления — филиала РАНХиГС.

«Поздравляем всех с отличным завершением конкурса! Он вновь помогает выявлять лучшие студенческие команды, поддерживать их развитие и транслировать их опыт другим. Очень хорошо, что мы подводим итоги конкурса на форуме «СтудентыНО», который проходит в регионе уже в пятый раз и консолидирует для обмена опытом самую активную студенческую молодёжь вузов. В этом году участие в конкурсе приняла 21 делегация из разных вузов региона и одна команда объединённого городского студенческого совета Нижнего Новгорода. С ними работала большая команда организаторов, опытных тренеров и модераторов. Вместе они не только разрабатывают готовые решения для актуальных проблем студенческих советов, но и сразу тестируют их на практике. Верим, что весь полученный опыт ребята смогут использовать при работе в своих образовательных организациях», – отметил заместитель министра молодежной политики Нижегородской области Лев Скитневский.

Всего в конкурсе принимали участие 10 вузов Нижегородской области, они разработали информационную справку о студенческой организации, представили отчёты о реализуемых практиках и мероприятиях, в которых приняли участие члены студенческой команды.

В конкурсе также были учреждены отдельные номинации. В номинациях «Творческие инициативы и креативные индустрии», «Межкультурный диалог», «Молодежные медиапрактики», «Экология» и «Культурный вклад» победу одержала команда ННГУ им. Н.И. Лобачевского, в номинациях «Популяризация здорового образа жизни», «Кадровый резерв студенческих сообществ» и «Научная деятельность» — студенты из Приволжского исследовательского медицинского университета, в номинациях «Взаимодействие с абитуриентами» и «Корпоративная культура» — команда НГЛУ им. Н.А. Добролюбова, в номинации «Патриотическое воспитание» — команда Приволжского филиала «Российского государственного университета правосудия имени В.М. Лебедева», в номинации «Добровольчество» — команда НИУ Высшая школа экономики.

Победителей объявили и в новых специальных номинациях. «Открытием года» стала команда Нижегородского государственного архитектурно-строительного университета, а в номинации «Председатель ООВО» лучшим стал председатель студенческого объединения Приволжского исследовательского медицинского университета Яков Чернов.

В рамках форума участники смогли проанализировать деятельность своих студенческих объединений, скорректировать их структуру и разработать новые мероприятия. Образовательная программа была построена по трём ключевым направлениям: «преемственность и мотивация», «креативная мастерская» и «работа с целевыми аудиториями». Участники каждого направления в конце форума создали итоговый продукт. Так, ребята из «креативной мастерской» продумали различные методики и инструменты креативного мышления, а также обсудили, как же создать мероприятие или продукт, который будет отвечать запросам целевой аудитории. Участники направления «преемственность и мотивация» разработали инструменты по передаче опыта от поколения к поколению. В рамках третьего направления студенты создали алгоритм по проектированию сообществ и сформировали образы и портреты своих целевых аудиторий. С участниками также проводилась кураторская работа с интерактивными форматами, которые дополняли образовательную программу.

Организатором форума «СтудентыНО» и конкурса на лучшую студенческую деятельность выступил молодежный центр «Высота» при поддержке министерства молодежной политики региона.

Напомним, что с 2025 года в России по поручению президента Владимира Путина начал действовать нацпроект «Молодежь и дети», который выполняет задачи, ранее предусмотренные в нацпроектах «Образование», «Наука и университеты». Нацпроект направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей, воспитания ответственного и высоконравственного человека. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Отдельное внимание уделено поддержке талантливой молодежи, в том числе молодых специалистов. Нацпроект включает девять федеральных проектов и программ: «Россия – страна возможностей», «Мы вместе», «Россия в мире», «Все лучшее детям», «Ведущие школы», «Педагоги и наставники», «Создание сети современных кампусов», «Университеты для поколения лидеров», «Профессионалитет».