Отцы-герои: ветераны СВО рассказали, в чем секрет крепкой семьи
Как нижегородцы работают и отдыхают в ноябре 2025 года
Ученые разработали систему ИИ для диагностики типа опухоли мозга
ФСБ вскрыла схему с проверками и взятками в нижегородской Росгвардии
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Экспертный клуб
Последние новости рубрики Общество
22 октября 2025 18:34В НГАТУ отреагировали на жалобы студентов из-за отсутствия отопления
22 октября 2025 18:13Нижегородский центр "Лесной" признан лучшим сезонным детским лагерем России
22 октября 2025 18:03Люлин поддержал ограничения в сфере продажи безалкогольных энергетиков в Нижегородской области
22 октября 2025 18:03Хакеры атаковали цифровые сервисы ветнадзора Нижегородской области
22 октября 2025 17:58В Кулебаках завершен ремонт самого крупного в этом году в регионе дорожного объекта по нацпроекту "Инфраструктура для жизни"
22 октября 2025 17:559-балльные пробки образовались в Нижнем Новгороде вечером 22 октября
22 октября 2025 17:33Нижегородцы вновь жалуются на проблемы с мобильным интернетом
22 октября 2025 17:29Итоги уборочной кампании и заготовки кормов обсудили депутаты ЗСНО
22 октября 2025 17:24Сивохин перенес свой рабочий кабинет на Нижегородскую станцию аэрации
22 октября 2025 17:10Автопродление срока действия истекших водительских прав прекратится в 2026 году
Общество

В Нижегородской области подвели итоги конкурса студенческих советов

22 октября 2025 15:45 Общество
В Нижегородской области подвели итоги конкурса студенческих советов

Фото: молодёжный центр "Высота"

На форуме лидеров студенческих сообществ вузов «СтудентыНО», который проходил в Нижегородской области с 17 по 20 октября, объявили победителя конкурса на лучшую деятельность студенческих советов. Реализованный в рамках национального проекта «Молодёжь и дети», форум объединил более 130 молодых людей.

В 2024-2025 учебном году победителем конкурса стала команда ННГУ им. Н.И. Лобачевского, второе место заняла команда Приволжского исследовательского медицинского университета, третье – команда Нижегородского института управления — филиала РАНХиГС.

«Поздравляем всех с отличным завершением конкурса! Он вновь помогает выявлять лучшие студенческие команды, поддерживать их развитие и транслировать их опыт другим. Очень хорошо, что мы подводим итоги конкурса на форуме «СтудентыНО», который проходит в регионе уже в пятый раз и консолидирует для обмена опытом самую активную студенческую молодёжь вузов. В этом году участие в конкурсе приняла 21 делегация из разных вузов региона и одна команда объединённого городского студенческого совета Нижнего Новгорода. С ними работала большая команда организаторов, опытных тренеров и модераторов. Вместе они не только разрабатывают готовые решения для актуальных проблем студенческих советов, но и сразу тестируют их на практике. Верим, что весь полученный опыт ребята смогут использовать при работе в своих образовательных организациях», – отметил заместитель министра молодежной политики Нижегородской области Лев Скитневский.

Всего в конкурсе принимали участие 10 вузов Нижегородской области, они разработали информационную справку о студенческой организации, представили отчёты о реализуемых практиках и мероприятиях, в которых приняли участие члены студенческой команды. 

В конкурсе также были учреждены отдельные номинации. В номинациях «Творческие инициативы и креативные индустрии», «Межкультурный диалог», «Молодежные медиапрактики», «Экология» и «Культурный вклад» победу одержала команда ННГУ им. Н.И. Лобачевского, в номинациях «Популяризация здорового образа жизни», «Кадровый резерв студенческих сообществ» и «Научная деятельность» — студенты из Приволжского исследовательского медицинского университета, в номинациях «Взаимодействие с абитуриентами» и «Корпоративная культура» — команда НГЛУ им. Н.А. Добролюбова, в номинации «Патриотическое воспитание» — команда Приволжского филиала «Российского государственного университета правосудия имени В.М. Лебедева», в номинации «Добровольчество» — команда НИУ Высшая школа экономики.

Победителей объявили и в новых специальных номинациях. «Открытием года» стала команда Нижегородского государственного архитектурно-строительного университета, а в номинации «Председатель ООВО» лучшим стал председатель студенческого объединения Приволжского исследовательского медицинского университета Яков Чернов.

В рамках форума участники смогли проанализировать деятельность своих студенческих объединений, скорректировать их структуру и разработать новые мероприятия. Образовательная программа была построена по трём ключевым направлениям: «преемственность и мотивация», «креативная мастерская» и «работа с целевыми аудиториями». Участники каждого направления в конце форума создали итоговый продукт. Так, ребята из «креативной мастерской» продумали различные методики и инструменты креативного мышления, а также обсудили, как же создать мероприятие или продукт, который будет отвечать запросам целевой аудитории. Участники направления «преемственность и мотивация» разработали инструменты по передаче опыта от поколения к поколению. В рамках третьего направления студенты создали алгоритм по проектированию сообществ и сформировали образы и портреты своих целевых аудиторий. С участниками также проводилась кураторская работа с интерактивными форматами, которые дополняли образовательную программу. 

Организатором форума «СтудентыНО» и конкурса на лучшую студенческую деятельность выступил молодежный центр «Высота» при поддержке министерства молодежной политики региона.

Напомним, что с 2025 года в России по поручению президента Владимира Путина начал действовать нацпроект «Молодежь и дети», который выполняет задачи, ранее предусмотренные в нацпроектах «Образование», «Наука и университеты». Нацпроект направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей, воспитания ответственного и высоконравственного человека. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Отдельное внимание уделено поддержке талантливой молодежи, в том числе молодых специалистов. Нацпроект включает девять федеральных проектов и программ: «Россия – страна возможностей», «Мы вместе», «Россия в мире», «Все лучшее детям», «Ведущие школы», «Педагоги и наставники», «Создание сети современных кампусов», «Университеты для поколения лидеров», «Профессионалитет».

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Вузы Нацпроект Студенты
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2025
Фоторепортажи
От пушнины до рогов марала: что скрывают витрины музея Нижегородской таможни
20 октября 2025 17:11От пушнины до рогов марала: что скрывают витрины музея Нижегородской таможни
Архив
Copyright © 1999—2025 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Назарова А.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
Политика конфиденциальности
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph

Используя сайт niann.ru, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, которые указаны в Политике обработки персональных данных