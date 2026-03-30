45 подъездов к медучреждениям обновят в Нижегородской области

Фото:
45 участков автодорог, ведущих к медицинским учреждениям, планируется отремонтировать в Нижегородской области в 2026 году. Работы проведут в рамках нацпроекта "Инфраструктура для жизни".
Обновление затронет объекты здравоохранения в 23 муниципальных округах. Ожидается, что это позволит тысячам жителей быстрее и комфортнее добираться до больниц, поликлиник, амбулаторий и ФАПов.
Директор ГКУ НО "ГУАД" Леонид Самухин отметил, что развитие подъездной инфраструктуры к медучреждениям остается одним из приоритетов дорожной программы региона. По его словам, качественные дороги обеспечивают своевременный доступ жителей отдаленных населенных пунктов к медпомощи, а также упрощают работу экстренных служб и повышают безопасность пациентов.
В перечень объектов, к которым будут приведены в порядок подъездные пути, вошли ЦРБ в Богородске, Гагине, Ковернине, Сосновском и Шахунье. Также работы затронут участковые больницы в Суроватихе и Сухобезводном, амбулатории в Ближнем Борисове, Прокошеве, Новоликееве и Виле.
Вдобавок ко всему, ремонт коснется десятков ФАПов, в том числе в Инютине, Кондрыкине, Валгусах, Крутом Майдане, Верхней Верее, Серебрянке, Арзинке, Байково, Красном Острове, Ильинке, Митрополье и Чистом Поле.
Дорожные работы включат обновление покрытия, укрепление обочин, установку дорожных знаков и нанесение разметки. Они будут выполняться в течение дорожного сезона 2026 года. На время ремонта предусмотрят временные ограничения движения с сохранением проезда для спецтранспорта.
Нацпроект "Инфраструктура для жизни" был инициирован президентом РФ Владимиром Путиным. Он объединяет 12 федеральных проектов и направлен на развитие дорожной и коммунальной инфраструктуры, повышение безопасности дорожного движения и совершенствование общественного транспорта.
У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.
Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+