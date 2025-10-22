Итоги уборочной кампании и заготовки кормов обсудили депутаты ЗСНО Общество

Фото: пресс-служба Законодательного Собрания Нижегородской области

21 октября в Законодательном собрании Нижегородской области состоялось заседание комитета по агропромышленному комплексу и развитию сельских территорий. Депутаты заслушали и обсудили доклад правительства Нижегородской области об успешно проведенных уборочных работах и подготовке кормовой базы для животноводства на предстоящую зимовку.

В заседании комитета приняли участие заместитель председателя ЗСНО Денис Бакиев, депутаты, представители регионального правительства, эксперты.

На совещании было отмечено, что аграрии региона завершили уборку зерновых и зернобобовых культур. В организованном секторе обмолочено 607 тыс. га, что превышает 120% от запланированного, а намолот зерна превысил 1900 тыс. тонн. Также было отмечено, что средняя урожайность составила 32,1 ц/га, что выше показателя прошлого года более чем на 20 процентов (25,9 ц/га). Этого объема достаточно для полного обеспечения потребности области в зерне собственного производства.

Параллельно в регионе продолжается уборка других сельскохозяйственных культур - накопано 485 тысяч тонн картофеля. Сельхозорганизации юго-востока региона ведут уборку сахарной свеклы: убрано 7,5 тыс. га, масличные культуры обмолочены на площади 57,3 тыс. га (82%). Полностью завершена уборка льна-долгунца с площади 3,2 тыс. га.

«Главный итог сельскохозяйственных заготовительных работ заключается в том, что область полностью обеспечивает себя зерном, картофелем, капустой. Все планы практически выполнены на 100%. Итог простой – план выполняется, задачи минсельхоза решаются, а процесс заготовки идет в нужном направлении», - поделился председатель комитета по АПК Игорь Тюрин.

Также было отмечено, что особое внимание уделяется заготовке кормов для обеспечения животноводства в период зимовки 2025-2026 годов. На сегодняшний день работа практически завершена. Заготовлено 154 тыс. тонн сена, 804 тыс. тонн сенажа, 931 тыс. тонн силоса и более 99 тыс. тонн соломы. Также засыпано 189,1 тыс. тонн зернофуража. В среднем на одну голову скота уже заготовлено 33 центнера корма.

«Сегодня наше сельское хозяйство демонстрирует отличные результаты. В этом году мы собрали 1,9 млн тонн зерна, полностью обеспечили регион картофелем и овощами, продолжаем развивать мясное и молочное животноводство. Современные фермы оснащены по последнему слову техники, а средние надои за 8 месяцев достигают 6 тонн на корову. Нижегородская продукция пользуется спросом не только в России. При этом в реализации находятся сотни инвестиционных проектов. Агропромышленный комплекс уверенно движется вперед, и мы будем продолжать его всестороннюю поддержку», - отметил председатель Заксобрания Евгений Люлин.