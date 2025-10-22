Люлин поддержал ограничения в сфере продажи безалкогольных энергетиков в Нижегородской области Общество

Фото: пресс-служба ЗС НО

22 октября состоялось заседание комитета Законодательного собрания по экономике, промышленности, поддержке предпринимательства, торговли и туризма. Депутаты обсудили во втором чтении проект закона «О регулировании отдельных отношений в сфере ограничения торговли безалкогольными тонизирующими напитками (в том числе энергетическими) на территории Нижегородской области». Документ внесен в региональный парламент фракцией партии «Единая Россия». Председатель Законодательного собрания Евгений Люлин поддерживает установление ограничений в этой сфере.

«Принятие этого закона станет продолжением системной работы по защите здоровья наших граждан, особенно молодежи. Мы убираем эти напитки из пространств, которые по своей сути должны нести пользу – школ, больниц, объектов культуры и спорта, с прилегающих территорий. Это не вопрос личных свобод, а вопрос создания здоровой среды и ответственности бизнеса перед обществом», – уверен председатель Заксобрания Евгений Люлин.

Законопроектом предлагается ввести полный запрет на продажу такой продукции в зданиях и на территориях образовательных, медицинских, культурных и спортивных учреждений. Правительству области предложено предоставить право запрещать продажу энергетических напитков в местах массового скопления людей во время публичных мероприятий и на время проведения спортивных соревнований.

Ко второму чтению парламентарии предлагают исключить из текста законопроекта нормы о запрете продажи энергетических напитков через торговые автоматы.

«Комитет провел детальный анализ законопроекта, включая поступившие от бизнес-сообщества и экспертов предложения. Исключение запрета на продажу через вендинговые аппараты связано с тем, что этот вопрос планируется урегулировать на федеральном уровне с применением современных систем идентификации возраста. Наш региональный закон будет работать эффективно, фокусируясь на запрете в социальных учреждениях», – пояснил председатель комитета Законодательного собрания по экономике, промышленности, поддержке предпринимательства, торговли и туризма Игорь Норенков.

Документ будет рассмотрен во втором, окончательном чтении на заседании Законодательного собрания Нижегородской области 30 октября.