Экономика

Кадры, логистику, международные расчеты и проекты обсудили эксперты из девяти стран на Форуме ВЭД в Нижнем Новгороде

22 октября 2025 18:03 Экономика
Кадры, логистику, международные расчеты и проекты обсудили эксперты из девяти стран на Форуме ВЭД в Нижнем Новгороде

Фото: Никита Духник

Вопросы кадрового обеспечения, логистики, международных расчетов и реализации совместных проектов обсудили эксперты из девяти стран на VI Международном форуме внешнеэкономической деятельности «Вызовы и решения для бизнеса: территория успешных практик» (18+) в Нижнем Новгороде.  

Мероприятие стало площадкой для выработки практических решений, направленных на развитие внешнеэкономических связей России в условиях меняющегося мирового ландшафта.

Заместитель губернатора Нижегородской области Андрей Саносян отметил активную позицию региона во внешнеэкономической деятельности и готовность бизнеса к работе в новых условиях.

«Наш регион – активный участник внешнеэкономической деятельности. Предприятия выстраивают прямые связи с компаниями из разных стран, осваивают новые рынки и создают продукцию, востребованную за рубежом. Сегодня важно не просто экспортировать, а понимать, как изменился глобальный ландшафт. Мы видим, как нижегородский бизнес адаптировался к новой реальности. Предприятия перестроили маршруты, наладили поставки в Китай, Индию, страны Ближнего Востока. Это показатель гибкости и силы регионального бизнеса», - сказал Андрей Саносян.

В ходе деловой части форума подписан ряд стратегически важных соглашений, направленных на укрепление технологического и образовательного сотрудничества. Китайская компания Liaoning Yifang Wisdom Technology Group и Инновационный научно-технологический центр «Квантовая Долина» договорились о совместных инициативах в области информационных технологий, обмене экспертизой и запуске международных исследований и производств. Второе соглашение касается создания консорциума для формирования современной, опережающей системы подготовки высококвалифицированных специалистов в сфере внешнеэкономической деятельности. Оно подписано между нижегородскими вузами ННГУ, НГЛУ и компанией «Джаст Логистик».

«Россия не просто адаптируется к санкциям и геополитическим сдвигам – она их превращает в драйверы роста. Наши партнеры уже используют новые маршруты, финансовые инструменты и развивают несырьевой экспорт», - отметила учредитель Форума ВЭД и управляющий партнёр ГК «Джаст» Людмила Теселкина.

По её мнению, ключевые точки снижения издержек – совершенствование таможенных процедур, развитие логистических коридоров, дедолларизация расчетов и целевые программы подготовки кадров.

Форум стал площадкой для диалога с зарубежными партнёрами: участники обсудили укрепление экономических связей с Китаем, Индией, странами Ближнего Востока и Африки.

«Торгово-экономическое сотрудничество является прочным фундаментом китайско-российских отношений. Китай обладает развитыми производственными мощностями и огромным рынком, а Россия – значительными преимуществами в энергетике, высоких технологиях и сельском хозяйстве. Именно такие площадки, как Форум ВЭД, создают возможности для прямого диалога», - отметил руководитель представительства Китайского комитета содействия развитию международной торговли (CCPIT) в РФ Гао Ци.

Также свои перспективы сотрудничества с регионом озвучили представители африканских стран: чрезвычайный и полномочный посол Республики Сенегал в РФ Стефан Сильвен Самбу отметил потенциал партнёрств в сельском хозяйстве и логистике, а также интерес к транзитным возможностям через портовую инфраструктуру Сенегала.

Работа форума завершилась формированием итоговой резолюции – участники могут направить свои предложения до 14 ноября. В документ планируется включить инициативы по улучшению условий ведения международного бизнеса, по поддержке кадров, юридическим аспектам ВЭД, международному маркетингу. Итоговая резолюция будет направлена в профильные федеральные министерства и ведомства.

«Проведение Международного внешнеэкономического форума в Нижнем Новгороде – закономерный и важный шаг для нашего региона. Уверен, что это мероприятие должно стать традиционным, ведь Нижегородская область обладает мощным потенциалом для развития международных торговых, инвестиционных и гуманитарных связей. Уже первый форум показал огромный интерес к нашему региону – более 500 очных участников и представители девяти стран стали убедительным тому подтверждением. Для нас это не только успех, но и большая ответственность. Особенно отрадно, что нижегородский бизнес демонстрирует готовность работать в новой парадигме: мы перешли от реагирования на вызовы к активному поиску возможностей», - подвел итоги заместитель председателя правительства Нижегородской области Дмитрий Старостин.

