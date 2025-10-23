ФСБ вскрыла схему с проверками и взятками в нижегородской Росгвардии
Ученые разработали систему ИИ для диагностики типа опухоли мозга
Как нижегородцы работают и отдыхают в ноябре 2025 года
Отцы-герои: ветераны СВО рассказали, в чем секрет крепкой семьи
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Экспертный клуб
Последние новости рубрики Спорт
23 октября 2025 10:20"Нижегородский спорт" порадует болельщиков эксклюзивным выпуском
23 октября 2025 09:35Тренер Шпилевский извинился за вылет "Пари НН" из Кубка России
23 октября 2025 09:04"Пари НН" вылетел из Кубка России, разгромно проиграв "Ростову"
22 октября 2025 22:26Шэйн Принс принес победу нижегородскому "Торпедо" в концовке матча
22 октября 2025 12:10Российских лыжников и сноубордистов лишили права участвовать в Олимпиаде-2026
22 октября 2025 10:50Круглогодичный лыжный спорткомплекс открылся на Гребном канале
21 октября 2025 11:13Нижегородская "Чайка" одержала десятую победу подряд
21 октября 2025 10:40"Торпедо-Горький" переломил ход матча и обыграл "Ростов" со счётом 5:3
20 октября 2025 11:38ВК "Горький" вырвал победу в первом матче сезона
19 октября 2025 20:11Нижегородское "Торпедо" трижды в сезоне обыграло тольяттинскую "Ладу"
Спорт

"Нижегородский спорт" порадует болельщиков эксклюзивным выпуском

23 октября 2025 10:20 Спорт
Нижегородский спорт порадует болельщиков эксклюзивным выпуском

Фото: ПКМФ "Торпедо"

Нижегородский областной информационный центр в сотрудничестве с мини-футбольным клубом "Торпедо" готовит специальный выпуск газеты "Нижегородский спорт". Этот лимитированный тираж будет доступен всем, кто придет поддержать команду в домашней встрече против "Новой генерации".

Издание предложит читателям эксклюзивные материалы, посвященные футзалу и ПКМФ "Торпедо". Особое внимание уделено истории и современности клуба, а также ключевым игрокам и тренерскому штабу.

Кроме спортивной тематики, в номере появится блок, посвященный Максиму Горькому. Авторы проекта напоминают, что писатель активно участвовал в жизни печати: в 1914 году он редактировал большевистские газеты "Звезда" и "Правда", а также издавал сборники пролетарской литературы. Благодаря инициативе Горького в 1930-х годах появились журналы "Литературная учеба" и "Наши достижения".

В выпуске можно будет прочитать интервью с главным тренером "Торпедо" Геннадием Гарагулей, а также ознакомиться с аналитикой прошедших матчей и статистикой команды. Для любителей развлечений подготовлены кроссворд и гороскоп.

Фотопроект лимитированной газеты объединил известных представителей спортивного сообщества региона. В нем приняли участие президент межрегионального футбольного союза "Приволжье" и Федерации футбола Нижегородской области, член Исполкома РФС Владимир Афанасьев, главный редактор издания "Футбол-Хоккей НН" Владислав Ерофеев и спортивный блогер из Нижнего Новгорода Семен Кельгин.

Ранее сообщалось, что нижегородский ПКМФ "Торпедо" назвал цели на сезон 2025/2026.

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
ПКМФ "Торпедо" Футбол
Поделиться:
Новости по теме
23 октября 2025 09:35Тренер Шпилевский извинился за вылет "Пари НН" из Кубка России
17 октября 2025 17:13Опубликован логотип первого частного футбольного клуба Нижнего Новгорода
11 октября 2025 12:36Нижегородская "Норманочка" обыграла "Аврору" в первом выездном матче сезона
Главная  |  Архив  |  2025
Фоторепортажи
От пушнины до рогов марала: что скрывают витрины музея Нижегородской таможни
20 октября 2025 17:11От пушнины до рогов марала: что скрывают витрины музея Нижегородской таможни
Архив
Copyright © 1999—2025 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Назарова А.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
Политика конфиденциальности
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph

Используя сайт niann.ru, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, которые указаны в Политике обработки персональных данных