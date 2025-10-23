"Нижегородский спорт" порадует болельщиков эксклюзивным выпуском Спорт

Фото: ПКМФ "Торпедо"

Нижегородский областной информационный центр в сотрудничестве с мини-футбольным клубом "Торпедо" готовит специальный выпуск газеты "Нижегородский спорт". Этот лимитированный тираж будет доступен всем, кто придет поддержать команду в домашней встрече против "Новой генерации".

Издание предложит читателям эксклюзивные материалы, посвященные футзалу и ПКМФ "Торпедо". Особое внимание уделено истории и современности клуба, а также ключевым игрокам и тренерскому штабу.

Кроме спортивной тематики, в номере появится блок, посвященный Максиму Горькому. Авторы проекта напоминают, что писатель активно участвовал в жизни печати: в 1914 году он редактировал большевистские газеты "Звезда" и "Правда", а также издавал сборники пролетарской литературы. Благодаря инициативе Горького в 1930-х годах появились журналы "Литературная учеба" и "Наши достижения".

В выпуске можно будет прочитать интервью с главным тренером "Торпедо" Геннадием Гарагулей, а также ознакомиться с аналитикой прошедших матчей и статистикой команды. Для любителей развлечений подготовлены кроссворд и гороскоп.

Фотопроект лимитированной газеты объединил известных представителей спортивного сообщества региона. В нем приняли участие президент межрегионального футбольного союза "Приволжье" и Федерации футбола Нижегородской области, член Исполкома РФС Владимир Афанасьев, главный редактор издания "Футбол-Хоккей НН" Владислав Ерофеев и спортивный блогер из Нижнего Новгорода Семен Кельгин.

