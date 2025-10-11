Нижегородская "Норманочка" обыграла "Аврору" в первом выездном матче сезона

Фото:
Женская команда "Норманочка" из Нижнего Новгорода успешно стартовала на выезде в рамках нового сезона чемпионата России по футзалу. Об этом сообщается в социальных сетях нижегородской команды.
В первом матче третьего тура нижегородки встретились с клубом "Аврора" из Санкт-Петербурга. Гости продемонстрировали уверенную игру и полностью контролировали ход встречи.
Итоговый счёт — 3:0 в пользу нижегородской дружины. В составе победительниц голами отметились Фернанда, Елизавета Шарапова и Александра Чернова.
Главный тренер "Норманочки" Станислав Буслаев отметил, что игра получилась хорошей, боевой, с обилием голевых моментов. "Мы забили на три больше, и поэтому победили", - сказал наставник нижегородской команды.
Повторная встреча между этими командами состоится сегодня.
Ранее сообщалось, что нижегородская "Норманочка" победила в первом матче нового сезона чемпионата России по футзалу.
