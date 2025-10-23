Отцы-герои: ветераны СВО рассказали, в чем секрет крепкой семьи
Спорт

Тренер Шпилевский извинился за вылет "Пари НН" из Кубка России

23 октября 2025 09:35 Спорт
Тренер Шпилевский извинился за вылет Пари НН из Кубка России

Фото: ФК "Пари НН"

Главный тренер "Пари Нижний Новгород" Алексей Шпилевский принес публичные извинения болельщикам команды после вылета из Кубка России. Вечером 22 октября нижегородцы потерпели разгромное поражение от "Ростова" со счетом 1:4.

"Хочется извиниться перед болельщиками за ужасный первый тайм. Это моя вина, так как была выбрана неправильная структура и не те персоналии. Так бездарно действовать просто нельзя. Стыдно, что команда с таким настроем провела первый тайм, и за это высокомерие "Ростов" нас полностью наказал", - заявил тренер на послематчевой пресс-конференции.

Во втором тайме, по словам наставника, ситуация улучшилась. "Изменили структуру, сделали замены, хорошо вошли в игру, но индивидуальная ошибка опять усложнила задачу отыграться", - пояснил он.

Шпилевский охарактеризовал первый тайм как худший за все время его работы в клубе.

"Моя ошибка, что выбрал не тех футболистов на первый тайм. С другой стороны, выбрал из тех, кто есть", - резюмировал Шпилевский.

Напомним, специалист возглавил команду этим летом, сменив на посту Виктора Ганчаренко, с которым клуб вылетел из РПЛ по итогам стыковых матчей. Однако РФС оставил "Пари НН" в лиге вместо подмосковных "Химок", которые лишились лицензии. 

Ранее наставнику уже прочили отставку, как и спортивному директору Александру Удальцову, но в клубе опровергли эти слухи. К слову, в сентябре пост гендиректора покинул Давид Мелик-Гусейнов, информация об уходе которого также ранее опровергалась. Сейчас эту должность занимает Виталий Карасев.

Спорт ФК Пари НН Футбол
