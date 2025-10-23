Шестой регион-партнер в Узбекистане появился у Нижегородской области Политика

22 октября состоялось подписание соглашения между правительством Нижегородской области и хокимиятом Джизакской области Республики Узбекистан о сотрудничестве в торгово-экономической, научно-технической, культурно-гуманитарной и социальной сферах. Благодаря подписанному документу Джизакская область стала шестым регионом-партнером Нижегородской области в Узбекистане.

Соглашение заключили заместитель председателя правительства Нижегородской области Игорь Зотов и первый заместитель хокима Джизакской области Республики Узбекистан Зафар Азимов в рамках второго Совета регионов России и Узбекистана.

Церемония обмена двусторонними договорными документами состоялась в присутствии первого заместителя председателя Правительства Российской Федерации Дениса Мантурова и заместителя премьер-министра Республики Узбекистан Жамшида Ходжаева.

«В мае прошлого года губернатор Нижегородской области Глеб Никитин посетил Узбекистан с рабочим визитом и принял участие в Совете регионов Российской Федерации и Республики Узбекистан, где состоялась встреча с руководством Джизакской области. По ее итогам было дано поручение активизировать наше межрегиональное взаимодействие. Мы проделали значительную совместную работу по подготовке к этому Совету. И сегодня по поручению Глеба Сергеевича я участвую во втором Совете регионов, на котором мы подписали соглашение о сотрудничестве с Джизакской областью. Данный документ открывает новые горизонты для углубления нашего взаимодействия в различных сферах и создает отличные перспективы для реализации совместных проектов», - сказал Игорь Зотов.

Соглашение охватывает разнообразные направления, такие как промышленность, сельское хозяйство, строительство, здравоохранение, образование и туризм. Также предусмотрено развитие деловых связей между предприятиями Нижегородской и Джизакской областей, создание условий для совместной реализации проектов и обмен делегациями. Стороны также планируют активно поддерживать участие бизнесменов в мероприятиях, связанных с экономикой и инвестициями, которые проводятся в обоих регионах.

Кроме того, на площадке второго Совета регионов России и Узбекистана состоялись встречи Игоря Зотова с представителями хокимиятов Узбекистана, в рамках которых были подписаны планы мероприятий по развитию сотрудничества между регионом и Бухарской, Джизакской, Навоийской и Кашкадарьинской областями.

«Сотрудничество с Республикой Узбекистан - важное направление, в развитии которого заинтересованы не только мы, но и наши партнеры. Буквально в начале этой недели мы заключили соглашение между правительством Нижегородской области и хокимиятом Ташкентской области Республики Узбекистан, а сегодня уже обретаем шестого партнера - Джизакскую область. С Узбекистаном у нас налажено активное сотрудничество, особенно в сфере образования. На начало 2024-2025 учебного года в вузах региона обучалось более 2 000 студентов из Узбекистана, что составляет около 20% от общего числа иностранных учащихся. Это наглядно демонстрирует успех нашего взаимодействия, поддерживаемого 60 соглашениями между образовательными учреждениями. Я уверена, что благодаря подписанным договорным документам мы сможем достичь значительных результатов не только в сфере образования, но и в других направлениях», - отметила министр международных и межрегиональных связей Нижегородской области Ольга Гусева.

Напомним, что до этого было подписано соглашение с Ташкентской областью.

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области