Как нижегородцы работают и отдыхают в ноябре 2025 года
Ученые разработали систему ИИ для диагностики типа опухоли мозга
Отцы-герои: ветераны СВО рассказали, в чем секрет крепкой семьи
ФСБ вскрыла схему с проверками и взятками в нижегородской Росгвардии
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Экспертный клуб
Последние новости рубрики Политика
23 октября 2025 10:45Шестой регион-партнер в Узбекистане появился у Нижегородской области
22 октября 2025 15:02Гордума поддержала передачу 50 квартир для сирот в муниципальную собственность
21 октября 2025 14:53В Дзержинске прошла выездная ознакомительная стажировка участников программы "Герои. Нижегородская область"
17 октября 2025 20:59Никитин озвучил предложения по обновлению национального стандарта ЭКГ-рейтинга
17 октября 2025 18:05Глеб Никитин и Александр Шохин обсудили меры по улучшению инвестиционного климата и деловой активности
17 октября 2025 15:57ВАРМСУ открывает региональные дни III Всероссийского муниципального форума "Малая Родина – сила России"
17 октября 2025 15:38Участник программы "Время героев" стал федеральным инспектором по Пермскому краю
17 октября 2025 10:18Люлин и Береснев оценили работу шарангских предприятий в рамках Парламентского дня ЗСНО
17 октября 2025 10:16Итоги работы и новые планы: совет первичных отделений "Единой России" прошел в Нижнем Новгороде
17 октября 2025 07:00Мэрия Нижнего Новгорода утвердила размеры кабинетов чиновников
Политика

Шестой регион-партнер в Узбекистане появился у Нижегородской области

23 октября 2025 10:45 Политика

22 октября состоялось подписание соглашения между правительством Нижегородской области и хокимиятом Джизакской области Республики Узбекистан о сотрудничестве в торгово-экономической, научно-технической, культурно-гуманитарной и социальной сферах. Благодаря подписанному документу Джизакская область стала шестым регионом-партнером Нижегородской области в Узбекистане.

 Соглашение заключили заместитель председателя правительства Нижегородской области Игорь Зотов и первый заместитель хокима Джизакской области Республики Узбекистан Зафар Азимов в рамках второго Совета регионов России и Узбекистана.

Церемония обмена двусторонними договорными документами состоялась в присутствии первого заместителя председателя Правительства Российской Федерации Дениса Мантурова и заместителя премьер-министра Республики Узбекистан Жамшида Ходжаева.

«В мае прошлого года губернатор Нижегородской области Глеб Никитин посетил Узбекистан с рабочим визитом и принял участие в Совете регионов Российской Федерации и Республики Узбекистан, где состоялась встреча с руководством Джизакской области. По ее итогам было дано поручение активизировать наше межрегиональное взаимодействие. Мы проделали значительную совместную работу по подготовке к этому Совету. И сегодня по поручению Глеба Сергеевича я участвую во втором Совете регионов, на котором мы подписали соглашение о сотрудничестве с Джизакской областью. Данный документ открывает новые горизонты для углубления нашего взаимодействия в различных сферах и создает отличные перспективы для реализации совместных проектов», - сказал Игорь Зотов.

Соглашение охватывает разнообразные направления, такие как промышленность, сельское хозяйство, строительство, здравоохранение, образование и туризм. Также предусмотрено развитие деловых связей между предприятиями Нижегородской и Джизакской областей, создание условий для совместной реализации проектов и обмен делегациями. Стороны также планируют активно поддерживать участие бизнесменов в мероприятиях, связанных с экономикой и инвестициями, которые проводятся в обоих регионах.

Кроме того, на площадке второго Совета регионов России и Узбекистана состоялись встречи Игоря Зотова с представителями хокимиятов Узбекистана, в рамках которых были подписаны планы мероприятий по развитию сотрудничества между регионом и Бухарской, Джизакской, Навоийской и Кашкадарьинской областями.

«Сотрудничество с Республикой Узбекистан - важное направление,  в развитии которого заинтересованы не только мы, но и наши партнеры. Буквально в начале этой недели мы заключили соглашение между правительством Нижегородской области и хокимиятом Ташкентской области Республики Узбекистан, а сегодня уже обретаем шестого партнера - Джизакскую область. С Узбекистаном у нас налажено активное сотрудничество, особенно в сфере образования. На начало 2024-2025 учебного года в вузах региона обучалось более 2 000 студентов из Узбекистана, что составляет около 20% от общего числа иностранных учащихся. Это наглядно демонстрирует успех нашего взаимодействия, поддерживаемого 60 соглашениями между образовательными учреждениями. Я уверена, что благодаря подписанным договорным документам мы сможем достичь значительных результатов не только в сфере образования, но и в других направлениях», - отметила министр международных и межрегиональных связей Нижегородской области Ольга Гусева.

Напомним, что до этого было подписано соглашение с Ташкентской областью. 

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Международное сотрудничество Соглашение
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2025
Фоторепортажи
От пушнины до рогов марала: что скрывают витрины музея Нижегородской таможни
20 октября 2025 17:11От пушнины до рогов марала: что скрывают витрины музея Нижегородской таможни
Архив
Copyright © 1999—2025 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Назарова А.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
Политика конфиденциальности
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph

Используя сайт niann.ru, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, которые указаны в Политике обработки персональных данных