Отцы-герои: ветераны СВО рассказали, в чем секрет крепкой семьи
Как нижегородцы работают и отдыхают в ноябре 2025 года
Ученые разработали систему ИИ для диагностики типа опухоли мозга
ФСБ вскрыла схему с проверками и взятками в нижегородской Росгвардии
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Экспертный клуб
Последние новости рубрики Афиша
23 октября 2025 14:29Нижегородский "Рекорд" станет одной из площадок фестиваля фильмов об искусстве
17 октября 2025 19:40Финальный этап проекта "Бюст-мост" пройдет в Нижнем Новгороде 20 октября
16 октября 2025 13:57Выставка о героях тыла открылась в Лыскове
13 октября 2025 18:14Неделя молодежной книги пройдет в библиотеках Автозаводского района
10 октября 2025 16:12Фестиваль женских увлечений пройдет в Нижнем Новгороде
05 октября 2025 10:34Нижегородцы встретятся с известными писателями на книжной ярмарке
03 октября 2025 11:02Студенческий фестиваль IT Core пройдет в Нижнем Новгороде
01 октября 2025 12:22Более 250 мероприятий пройдет в Нижегородской области в Декаду пожилого человека
01 октября 2025 12:12Выставка "Герои тыла. Страницы памяти" открылась в Дальнем Константинове
23 сентября 2025 13:06Нижегородцам рассказали о театральных премьерах в новом сезоне
Афиша

Нижегородский "Рекорд" станет одной из площадок фестиваля фильмов об искусстве

23 октября 2025 14:29 Афиша
Нижегородский Рекорд станет одной из площадок фестиваля фильмов об искусстве

Фото: Александр Воложанин

Центр культуры "Рекорд" в Нижнем Новгороде 23 и 24 октября станет одной из площадок международного фестиваля фильмов об искусстве The Art Film Festival (18+). В эти дни зрители смогут увидеть три киноленты, вошедшие в программу восьмого сезона фестиваля, сообщили в министерстве культуры Нижегородской области.

Первый фестивальный вечер, 23 октября, откроют документальные ленты "Черкашины. Перформанс перестройки" и "Это лучшее, что у нас есть" (18+). Последний фильм представляет собой кинодебют газеты The Art Newspaper Russia — мокьюментари режиссера Мастерской Брусникина Алексея Мартынова.

На следующий день, 24 октября, зрители увидят фильм "Новая волна" (18+) режиссера Ричарда Линклейтера.

Добавим, что в 2025 году The Art Film Festival проходит сразу в восьми российских городах. Помимо Нижнего Новгорода, показы организованы в Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Перми, Самаре, Владимире и Новосибирске.

Ранее сообщалось, что следующий фестиваль INTERVALS (0+) пройдёт в Нижнем Новгороде с 23 по 26 апреля. 

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Кино Кинотеатры
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2025
Фоторепортажи
От пушнины до рогов марала: что скрывают витрины музея Нижегородской таможни
20 октября 2025 17:11От пушнины до рогов марала: что скрывают витрины музея Нижегородской таможни
Архив
Copyright © 1999—2025 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Назарова А.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
Политика конфиденциальности
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph

Используя сайт niann.ru, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, которые указаны в Политике обработки персональных данных