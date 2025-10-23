Нижегородский "Рекорд" станет одной из площадок фестиваля фильмов об искусстве Афиша

Фото: Александр Воложанин

Центр культуры "Рекорд" в Нижнем Новгороде 23 и 24 октября станет одной из площадок международного фестиваля фильмов об искусстве The Art Film Festival (18+). В эти дни зрители смогут увидеть три киноленты, вошедшие в программу восьмого сезона фестиваля, сообщили в министерстве культуры Нижегородской области.

Первый фестивальный вечер, 23 октября, откроют документальные ленты "Черкашины. Перформанс перестройки" и "Это лучшее, что у нас есть" (18+). Последний фильм представляет собой кинодебют газеты The Art Newspaper Russia — мокьюментари режиссера Мастерской Брусникина Алексея Мартынова.

На следующий день, 24 октября, зрители увидят фильм "Новая волна" (18+) режиссера Ричарда Линклейтера.

Добавим, что в 2025 году The Art Film Festival проходит сразу в восьми российских городах. Помимо Нижнего Новгорода, показы организованы в Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Перми, Самаре, Владимире и Новосибирске.

