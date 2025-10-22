Как нижегородцы работают и отдыхают в ноябре 2025 года
Общество

22 октября 2025 16:14 Общество
В России привлекут резервистов для охраны критически важных объектов от атак ВСУ

В России увеличилась вероятность атак на объекты критической инфраструктуры и жилые районы из-за использования ВСУ беспилотников большой дальности. Об этом сообщил замначальника Главного организационно-мобилизационного управления Генштаба Вооружённых сил РФ вице-адмирал Владимир Цимлянский на брифинге, передаёт 360.ru.

Цимлянский добавил, что управление решило привлечь наиболее патриотически настроенных и подготовленных граждан для защиты объектов в стране. По его словам, это необходимо для повышения уровня безопасности объектов жизнеобеспечения.

Вице-адмирал напомнил, что мобильные группы резервистов, работающих на предприятиях, уже успешно отражают атаки беспилотников, обеспечивая непрерывный выпуск продукции и защиту заводов.

Цимлянский разъяснил, что резервисты — это граждане, которые ранее проходили службу в Вооруженных силах или других силовых структурах и добровольно заключили контракт о пребывании в резерве. В отличие от контрактников, они обладают всеми правами граждан и могут работать параллельно с пребыванием в резерве. Кроме того, резервисты имеют право на те же социальные льготы и компенсации, страховые выплаты и медицинское обслуживание, что и военнослужащие.

Также он подчеркнул, что речь не идёт ни о мобилизации, ни о задачах в зоне СВО — резервисты будут выполнять свои обязанности исключительно в своих регионах.

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

беспилотники ОПК СВО
