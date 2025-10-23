ФСБ вскрыла схему с проверками и взятками в нижегородской Росгвардии
Как нижегородцы работают и отдыхают в ноябре 2025 года
Ученые разработали систему ИИ для диагностики типа опухоли мозга
Отцы-герои: ветераны СВО рассказали, в чем секрет крепкой семьи
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Экспертный клуб
Последние новости рубрики Экономика
23 октября 2025 17:11На 37% выросла выработка у нижегородского производителя электротехнического оборудования благодаря федпроекту
23 октября 2025 16:02Резиденты нижегородской инвестиционной инфраструктуры могут оценить ее эффективность
23 октября 2025 15:35Научный центр с деловым комплексом появится в районе Окского съезда
23 октября 2025 10:15Участки под инвестпроекты на 3,9 млрд рублей одобрили в Нижегородской области
22 октября 2025 21:42Volga не подтвердила подлинность видео с Geely Atlas под своим брендом
22 октября 2025 19:02В России сняли на видео первую модель возрожденной "Волги"
22 октября 2025 18:57Бюджет Нижнего Новгорода увеличили более чем на 200 млн рублей
22 октября 2025 18:09Стратегические направления развития внешнеэкономических связей Нижегородской области определили эксперты на Форуме ВЭД
22 октября 2025 18:03Кадры, логистику, международные расчеты и проекты обсудили эксперты из девяти стран на Форуме ВЭД в Нижнем Новгороде
22 октября 2025 17:54На 11% увеличится выработка у нижегородской мебельной компании благодаря федпроекту "Производительность труда"
Экономика

Резиденты нижегородской инвестиционной инфраструктуры могут оценить ее эффективность

23 октября 2025 16:02 Экономика
Резиденты нижегородской инвестиционной инфраструктуры могут оценить ее эффективность

Фото: министерство промышленности Нижегородской области

Резидентам нижегородской инвестиционной инфраструктуры предлагают пройти опрос для оценки ее эффективности. В инвестиционную инфраструктуру региона входят особая экономическая зона «Кулибин», территории опережающего развития, технопарки, бизнес-инкубаторы, промышленные парки. Повышение качества работы с инвесторами и их поддержка с 2025 года включены в задачи национального проекта «Эффективная и конкурентная экономика», инициированного президентом России Владимиром Путиным.

Опросы бизнеса проводятся на постоянной основе. По промежуточным результатам опроса, в течение этого года большинство респондентов положительно оценило работу нижегородской инвестиционной инфраструктуры.

По словам министра промышленности, торговли и предпринимательства Нижегородской области Максима Черкасова, компании могут оценить такие критерии, как полноту информации, доступность мест, перечень услуг и предоставляемых резидентам мер поддержки. Также предприятия могут внести предложения по улучшению работы инвестиционной инфраструктуры региона.

«Эти элементы инфраструктуры обеспечивают инвестиционную привлекательность Нижегородской области, поэтому важно, чтобы их работа была эффективна и помогала предпринимателям развиваться. Онлайн-опросы - важный инструмент диалога с бизнесом, который позволяет нам регулярно получать «обратную связь» от предпринимательского сообщества», - рассказал Максим Черкасов.

Пройти опрос можно в любое удобное время на инвестиционном портале Нижегородской области. 

Напомним, для комфортной работы инвесторов в регионе по поручению губернатора Глеба Никитина с 2018 года действует Корпорация развития Нижегородской области. Корпорация работает по принципу «одного окна», поддерживая предпринимателей на всех стадиях реализации инвестпроектов. Для бизнеса действует линия поддержка инвесторов: 8 (800) 350-12-52.

Обо всех мерах поддержки бизнеса на федеральном и региональном уровнях можно узнать в центре «Мой бизнес» (мойбизнес52.рф), который осуществляет деятельность в рамках федерального проекта «Малое и среднее предпринимательство» национального проекта «Эффективная и конкурентная экономика». На базе центра работает горячая линия «Мой бизнес», где также можно получить всю необходимую информацию. Телефон горячей линии: 8 (800) 301-29-94 (звонок бесплатный).

По данным Минэкономразвития России, нацпроект «Эффективная и конкурентная экономика» станет главным инструментом формирования новой модели роста. В его состав вошли федеральные проекты, направленные на развитие малого и среднего предпринимательства, повышение производительности труда, рост инвестиционной активности, низкоуглеродное развитие и развитие государственной системы статистики и прогнозирования.

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Инвестиции Нацпроект Промышленность
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2025
Фоторепортажи
От пушнины до рогов марала: что скрывают витрины музея Нижегородской таможни
20 октября 2025 17:11От пушнины до рогов марала: что скрывают витрины музея Нижегородской таможни
Архив
Copyright © 1999—2025 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Назарова А.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
Политика конфиденциальности
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph

Используя сайт niann.ru, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, которые указаны в Политике обработки персональных данных