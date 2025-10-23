Резиденты нижегородской инвестиционной инфраструктуры могут оценить ее эффективность Экономика

Фото: министерство промышленности Нижегородской области

Резидентам нижегородской инвестиционной инфраструктуры предлагают пройти опрос для оценки ее эффективности. В инвестиционную инфраструктуру региона входят особая экономическая зона «Кулибин», территории опережающего развития, технопарки, бизнес-инкубаторы, промышленные парки. Повышение качества работы с инвесторами и их поддержка с 2025 года включены в задачи национального проекта «Эффективная и конкурентная экономика», инициированного президентом России Владимиром Путиным.

Опросы бизнеса проводятся на постоянной основе. По промежуточным результатам опроса, в течение этого года большинство респондентов положительно оценило работу нижегородской инвестиционной инфраструктуры.

По словам министра промышленности, торговли и предпринимательства Нижегородской области Максима Черкасова, компании могут оценить такие критерии, как полноту информации, доступность мест, перечень услуг и предоставляемых резидентам мер поддержки. Также предприятия могут внести предложения по улучшению работы инвестиционной инфраструктуры региона.

«Эти элементы инфраструктуры обеспечивают инвестиционную привлекательность Нижегородской области, поэтому важно, чтобы их работа была эффективна и помогала предпринимателям развиваться. Онлайн-опросы - важный инструмент диалога с бизнесом, который позволяет нам регулярно получать «обратную связь» от предпринимательского сообщества», - рассказал Максим Черкасов.

Пройти опрос можно в любое удобное время на инвестиционном портале Нижегородской области.

Напомним, для комфортной работы инвесторов в регионе по поручению губернатора Глеба Никитина с 2018 года действует Корпорация развития Нижегородской области. Корпорация работает по принципу «одного окна», поддерживая предпринимателей на всех стадиях реализации инвестпроектов. Для бизнеса действует линия поддержка инвесторов: 8 (800) 350-12-52.

Обо всех мерах поддержки бизнеса на федеральном и региональном уровнях можно узнать в центре «Мой бизнес» (мойбизнес52.рф), который осуществляет деятельность в рамках федерального проекта «Малое и среднее предпринимательство» национального проекта «Эффективная и конкурентная экономика». На базе центра работает горячая линия «Мой бизнес», где также можно получить всю необходимую информацию. Телефон горячей линии: 8 (800) 301-29-94 (звонок бесплатный).

По данным Минэкономразвития России, нацпроект «Эффективная и конкурентная экономика» станет главным инструментом формирования новой модели роста. В его состав вошли федеральные проекты, направленные на развитие малого и среднего предпринимательства, повышение производительности труда, рост инвестиционной активности, низкоуглеродное развитие и развитие государственной системы статистики и прогнозирования.