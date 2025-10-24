Владимир Путин высоко оценил опыт Нижегородской области в сфере демографической политики Общество

Фото: kremlin.ru

23 октября 2025 года губернатор Нижегородской области Глеб Никитин выступил на первом заседании Совета при президенте РФ по реализации государственной демографической и семейной политики. Он доложил председателю Совета Федерации Федерального Собрания РФ Валентине Матвиенко о результатах внедрения мер поддержки в регионе и реализации ключевых направлений демографической политики.

Совет по реализации государственной демографической и семейной политики был создан Указом президента РФ Владимира Путина. Глава государства открыл заседание, обратившись к его участникам с приветственным словом.

«Решение о рождении ребенка - безусловно, частное, личное дело каждого человека, каждой семьи. Однако совместными усилиями нам нужно прийти к тому, чтобы люди - прежде всего, конечно, молодые - искренне стремились обрести счастье материнства и отцовства, реализоваться в воспитании детей и были бы уверены в том, что государство в нужный момент окажет поддержку, что называется, подставит плечо… В ряде регионов в решение жилищных проблем многодетных семей активно включаются и местные власти. В целом решение демографических проблем, поддержка семьи – это задача всех, именно всех уровней власти - от федерального правительства до муниципалитетов. И важно, что регионы инициативно предлагают здесь свои решения», - сказал Владимир Путин.

В частности, президент высоко оценил опыт Нижегородской области.

«В качестве примера активной региональной политики в этой сфере отмечу работу Нижегородской области. Губернатор мне подробно рассказывал об этом, когда я был там с рабочей поездкой. Эта работа предусматривает ряд существенных мер поддержки. Прежде всего, региональный семейный капитал, который предусматривает ежемесячные выплаты в течение трёх лет после рождения ребёнка: первого, второго и третьего, последующих детей. Причём поддержку получают все семьи, независимо от уровня их доходов, просто по факту рождения ребёнка», - подчеркнул Владимир Путин.

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин в своем докладе подробно рассказал о мерах поддержки семей с детьми и первых результатах реализации программ демографической поддержки в регионе. Он отметил, что в 2025 году в Нижегородской области стартовало Пятилетие семьи. В регионе оказывается комплексная поддержка семьям по трем ключевым направлениям. Первый блок работы включает сохранение репродуктивного здоровья людей и увеличение доступности процедуры ЭКО. Глава региона рассказал, что с этой целью в Нижнем Новгороде будет создан «Семейный квартал» с первым государственным региональным центром ЭКО. Реализация этой инициативы отвечает целям сразу двух национальных проектов – «Продолжительная и активная жизнь» и «Семья».

Второе важнейшее направление работы предусматривает финансовую поддержку семей. С июля 2025 года для всех нижегородских семей, в которых рождаются дети, доступен «Региональный семейный капитал»: с учетом федерального материнского капитала на первого и второго ребенка размер получаемых семьей выплат составляет более 1 млн рублей.

«Наш региональный материнский капитал позволяет использовать средства на более широкий спектр целей, чем федеральный - например, на приобретение автомобиля. Получать средства от региона можно в форме ежемесячной «зарплаты родителя» в течение трех лет, целевых выплат или комбинации двух вариантов», - пояснил Глеб Никитин.

Также в Нижегородской области в дополнение к «Демографическому меню» Минтруда России запущена такая мера поддержки, как «Подарок новорожденному». Это электронный сертификат номиналом 20 тыс. рублей, с помощью которого можно приобрести различные детские товары у нижегородских производителей.

«Предлагаем рассмотреть вопрос, чтобы ввести «Подарок новорожденному» по всей стране – с обязательством по приобретению таких товаров у российских производителей, что поддержит в том числе и отрасль детских товаров», - сказал Глеб Никитин.

Третье направление работы по стабилизации демографической ситуации в регионе получило название «Скорая демографическая помощь». Это программа психологического консультирования семей и будущих мам, основная цель которой – поддержать женщин, находящихся в ситуации репродуктивного выбора, подсказать им способы преодоления имеющихся трудностей. Специалисты начинают работать с пациентками еще до момента их обращения в клинику. 50 независимых экспертов разного профиля консультируют женщин и помогают им принять решение в пользу рождения малыша.

Глеб Никитин также представил практику внедрения в регионе тематических цифровых сервисов, которые позволяют превращать сложные административные процедуры в удобный и понятный процесс. В Нижегородской области уже запущены интерактивное приложение «Вау, родители!», а также порталы «Семейный навигатор» и «Калькулятор мер социальной поддержки для семей с детьми и будущих родителей». Последнее решение – это уникальный цифровой продукт, не имеющий аналогов в России, который позволяет в интерактивном формате получить точный расчет господдержки с учетом персональных обстоятельств.

В завершение доклада Глеб Никитин сообщил, что в Нижегородской области уже наблюдается устойчивое снижение общего количества прерываний беременности за счет сокращения числа абортов по желанию женщины. По итогам 9 месяцев 2025 года в Нижегородской области появилось больше детей, чем прогнозировал Росстат.

«В дальнейшем мы планируем расширять программы поддержки семей и будущих родителей и вводить другие инновационные меры для сохранения и развития демографического потенциала региона», – добавил Глеб Никитин.

Также он предложил на федеральном уровне рассмотреть возможность полноценного софинансирования программ, подобных нижегородской.

«Во всей стране это самая масштабная по затратам демографическая мера, которая за три года реализации потребует от регионального бюджета более 40 млрд рублей после выхода на полную мощность. С учетом того, что демография является для всей страны однозначным приоритетом, я бы хотел предложить с учетом результатов этой программы, если мы увидим достаточно положительные эффекты, рассмотреть вопрос о переходе к полноценному софинансированию программ, подобных нашим, по крайней мере, в пилотном режиме. Готовы делиться опытом с другими регионами, желающими ввести подобные меры», - подчеркнул Глеб Никитин.

Председатель Совета Федерации Федерального Собрания РФ Валентина Матвиенко поблагодарила Глеба Никитина за большую работу в сфере демографической политики.

«Спасибо за презентацию, за ту большую работу, которую вы ведёте, и лично как глава региона, как губернатор в постоянном режиме занимаетесь этим вопросом. Теперь вы надели на себя «майку лидера» - и надо соответствовать, держать планку, которую вы задали. Естественно, ваш опыт мы будем всячески стараться использовать и распространять. Благодарю Вас!» - сказала Валентина Матвиенко.

Напомним, национальный проект «Семья» стартовал в стране с 2025 года по поручению президента России Владимира Путина. Новый нацпроект является преемником действовавших ранее нацпроектов «Демография» и «Культура». Он предполагает мероприятия, способствующие всестороннему развитию семей: расширение мер поддержки, создание условий для активного долголетия старшего поколения, обеспечение качественной и доступной медицинской помощи.