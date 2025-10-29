Андрей Самсонов: "Спор о смыслах Масленицы не имеет смысла" Общество

Широкие масленичные гуляния имеют два противоположных источника, отражающих исторический дуализм российского общества. Об этом рассказал научный сотрудник Приволжского филиала ФНИСЦ РАН, старший научный сотрудник АНО "Научно-исследовательский Институт проблем социального управления" Андрей Самсонов.

По его словам, Масленица – или мясопустная, "сырная" неделя – является традиционной православной седьмицей, предваряющей Великий пост. Он подчеркнул, что исторические описания праздника, его характер и традиционная кухня подробно зафиксированы в литературе.

"Нет никакой необходимости связывать праздник с языческими культами древней Руси. Нет этому прямых исторических параллелей, кроме тех, что притянуты "за уши". Так что праздник абсолютно христианский, православный и традиционный именно в этом смысле слова", – отметил Самсонов.

Эксперт обратил внимание, что привычные сегодня элементы массовых гуляний, включая сжигание чучела "Зимы" и формат народных праздников с уличной едой, появились значительно позже.

По его оценке, такие новшества относятся не к древнему язычеству, а к 1930-м годам, когда в рамках борьбы с религиозным наследием традиционной масленичной неделе попытались придать светский характер праздника "проводов зимы".

Он пояснил, что тогда происходило переосмысление традиций с попыткой придать им "языческий" колорит, а также объединить разрозненные и локальные этно-территориальные обряды встречи весны, которые изначально не совпадали ни по времени, ни по месту проведения.

При этом современную популярность Масленицы Самсонов считает во многом следствием исторического единства страны. По его словам, праздник уникальным образом объединил православную традицию, "непроизвольно укрепленную" советской атеистической пропагандой, и отдельные этно-территориальные обряды, действительно восходящие к языческим временам, но переработанные в советский период.

"Получилась вот такая, уникальная православно-советская традиция и обрядовость. Объединяющая, и напоминающая о том, что мы не можем вычеркнуть из своей истории ни "Москва – Третий Рим", ни "Союз нерушимый республик свободных", – подчеркнул эксперт.

В итоге, считает он, Масленица стала всенародным праздником, в котором каждый может найти собственные смыслы и традиции. Спорить о "правильном" происхождении отдельных элементов, по мнению Самсонова, не имеет смысла – разные части праздника действительно имеют разные исторические истоки.