Глеб Никитин вошел в топ-5 самых влиятельных губернаторов России
Нижегородцам рассказали, каким будет лето 2026 года
На улице Горького возобновилось строительство метро
Две школы-долгостроя откроют в Нижегородской области 1 сентября
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Экспертный клуб
Популярные комментарии за год
29 октября 2025 18:43
Олег Трофимов: сокращение платных мест — путь к повышению качества образования
03 октября 2025 20:16
Люлин: "Россия готова к диалогу с Западом, но с учетом наших национальных интересов"
23 сентября 2025 16:26
Юрий Станкевич: ""Отработал – уехал". Именно такого подхода к привлечению в Россию мигрантов требуют наши граждане"
25 сентября 2025 13:13
Максим Лубяной: "Не уверен, что виноваты только ученики и родители"
25 сентября 2025 13:11
Андрей Чугунов: "Комиссия станет первым шагом к защите учителей"
02 октября 2025 18:03
Евгений Семенов: "Нижегородская область - "гуманитарный инвестор" для Абхазии"
10 октября 2025 15:45
Андрей Чугунов: "Эффект положительной обратной связи в Нижегородской области растёт"
10 октября 2025 15:33
Евгений Семенов: "KPI губернатора отражает политический капитал региона"
02 октября 2025 17:19
Андрей Самсонов: "Нижегородская область усилит влияние на Абхазию"
03 октября 2025 17:54
Екатерина Лебедева: “Уроки прошлого напоминают, как важно единство тыла и фронта”
Последние новости рубрики Общество
20 февраля 2026 13:39
Нижегородская область вошла в топ-5 регионов по числу заявок ИТ-компаний в акселерационную программу
20 февраля 2026 13:30
Андрей Самсонов: "Спор о смыслах Масленицы не имеет смысла"
20 февраля 2026 13:28
В Госдуме заговорили об общем стандарте ветеранского статуса
20 февраля 2026 12:56
Нижегородская мэрия изымает для сноса дом на улице Славянской
20 февраля 2026 12:52
Проводы Широкой Масленицы: в чем загадка праздника
20 февраля 2026 12:22
Нижегородская область поднялась на 7 место в рейтинге по качеству жизни
20 февраля 2026 12:09
Рейс в Сочи задержали в нижегородском аэропорту почти на 7 часов
20 февраля 2026 11:58
Выяснилось, когда появится выделенка для автобусов на улице Новикова-Прибоя
20 февраля 2026 11:30
Эксклюзив
Митрополит Георгий рассказал, как улучшить демографию в Нижегородской области
20 февраля 2026 11:26
Билайн упростил подключение видеонаблюдения для партнеров Wildberries, Ozon и ЯндексМаркет
Общество

Андрей Самсонов: "Спор о смыслах Масленицы не имеет смысла"

20 февраля 2026 13:30 Общество
Андрей Самсонов: Спор о смыслах Масленицы не имеет смысла

Широкие масленичные гуляния имеют два противоположных источника, отражающих исторический дуализм российского общества. Об этом рассказал научный сотрудник Приволжского филиала ФНИСЦ РАН, старший научный сотрудник АНО "Научно-исследовательский Институт проблем социального управления" Андрей Самсонов.

По его словам, Масленица – или мясопустная, "сырная" неделя – является традиционной православной седьмицей, предваряющей Великий пост. Он подчеркнул, что исторические описания праздника, его характер и традиционная кухня подробно зафиксированы в литературе.

"Нет никакой необходимости связывать праздник с языческими культами древней Руси. Нет этому прямых исторических параллелей, кроме тех, что притянуты "за уши". Так что праздник абсолютно христианский, православный и традиционный именно в этом смысле слова", – отметил Самсонов.

Эксперт обратил внимание, что привычные сегодня элементы массовых гуляний, включая сжигание чучела "Зимы" и формат народных праздников с уличной едой, появились значительно позже.

По его оценке, такие новшества относятся не к древнему язычеству, а к 1930-м годам, когда в рамках борьбы с религиозным наследием традиционной масленичной неделе попытались придать светский характер праздника "проводов зимы".

Он пояснил, что тогда происходило переосмысление традиций с попыткой придать им "языческий" колорит, а также объединить разрозненные и локальные этно-территориальные обряды встречи весны, которые изначально не совпадали ни по времени, ни по месту проведения.

При этом современную популярность Масленицы Самсонов считает во многом следствием исторического единства страны. По его словам, праздник уникальным образом объединил православную традицию, "непроизвольно укрепленную" советской атеистической пропагандой, и отдельные этно-территориальные обряды, действительно восходящие к языческим временам, но переработанные в советский период.

"Получилась вот такая, уникальная православно-советская традиция и обрядовость. Объединяющая, и напоминающая о том, что мы не можем вычеркнуть из своей истории ни "Москва – Третий Рим", ни "Союз нерушимый республик свободных", – подчеркнул эксперт.

В итоге, считает он, Масленица стала всенародным праздником, в котором каждый может найти собственные смыслы и традиции. Спорить о "правильном" происхождении отдельных элементов, по мнению Самсонова, не имеет смысла – разные части праздника действительно имеют разные исторические истоки.

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Андрей Самсонов Масленица Праздники
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2026
Фоторепортажи
Как в Нижнем Новгороде прошла Лыжня России 2026: фоторепортаж
14 февраля 2026 16:35
Как в Нижнем Новгороде прошла "Лыжня России 2026": фоторепортаж
Архив
Copyright © 1999—2026 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Назарова А.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Реестровая запись СМИ от 31.12.2020 ЭЛ № ФС 77 - 79798.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
Политика конфиденциальности
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegramМакс
Created by GraphitPowered by TreeGraph

Используя сайт niann.ru, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, которые указаны в Политике обработки персональных данных