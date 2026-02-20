В Госдуме заговорили об общем стандарте ветеранского статуса

Фото:
Федеральное законодательство, гарантирующее одинаковую поддержку и льготы для ветеранов, должно быть установлено в России. Как сообщает 360.ru, соответствующую инициативу выдвинул лидер партии ЛДПР Леонид Слуцкий.
Политик подчеркнул, что действующие различия в социальной поддержке ветеранов в разных регионах страны недопустимы. Он предложил ввести единые гарантии для всех, независимо от места проживания.
Кроме того, партия ЛДПР предложила включить в пакет мер по поддержке ветеранов такие инициативы, как беспроцентная ипотека на первое жилье и автокредиты на отечественные автомобили.
"Люди, которые служили своей стране, заслуживают равных условий и равной поддержки", — подчеркнул депутат.
Ранее сообщалось, что ветераны СВО в Нижегородской области получат до 350 тысяч рублей на открытие своего дела. Кроме того, в Нижегородской области для ветеранов запущена программа "СВОе дело".
