Как нижегородцы работают и отдыхают в ноябре 2025 года
Отцы-герои: ветераны СВО рассказали, в чем секрет крепкой семьи
Ученые разработали систему ИИ для диагностики типа опухоли мозга
ФСБ вскрыла схему с проверками и взятками в нижегородской Росгвардии
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Экспертный клуб
Последние новости рубрики Общество
24 октября 2025 10:11Выяснилось, куда можно будет улететь из Нижнего Новгорода зимой 2025/2026
24 октября 2025 09:49Нижний Новгород в восьмой раз принимает межрегиональную научно-практическую онкологическую конференцию "Волжские огни"
24 октября 2025 09:47Продолжается прием заявок на конкурс лучших практик управления многоквартирными домами "Лучший дом. Лучший двор"
24 октября 2025 09:33Владимир Путин высоко оценил опыт Нижегородской области в сфере демографической политики
24 октября 2025 09:23Опубликовано видео двухэтажного "Буревестника" Нижний Новгород — Москва
24 октября 2025 09:00Нижегородские аграрии увеличили сбор зерна на 20% в 2025 году
24 октября 2025 08:00Одной Сосновкой в Нижегородской области станет меньше
24 октября 2025 07:00Нижний Новгород украсят новогодними флажками за 5,7 млн рублей
23 октября 2025 19:50Программа повышения квалификации нижегородских акушеров стартовала в регионе
23 октября 2025 19:00Подрядчика уличили в нарушениях на стройке полигона ТБО под Богородском
Общество

Нижний Новгород в восьмой раз принимает межрегиональную научно-практическую онкологическую конференцию "Волжские огни"

24 октября 2025 09:49 Общество
Нижний Новгород в восьмой раз принимает межрегиональную научно-практическую онкологическую конференцию Волжские огни

Фото: организаторы конференции

В Нижнем Новгороде проходит межрегиональная междисциплинарная научно-практическая онкологическая конференция «Волжские огни VIII». Ежегодное мероприятие объединило представителей разных субъектов страны: ведущих специалистов в области онкологии, хирургии, кардиологии, гинекологии, урологии, патоморфологии, радиологии, химиотерапии и паллиативной помощи, медицинских сестер и организаторов здравоохранения. В число участников также вошли представители нескольких пациентских сообществ.

В течение трех дней на конференции заслушают более 250 научных докладов, будет работать около 20 тематических секций. Организаторы проведут брейн-ринг для ординаторов, олимпиаду по онконастороженности, онкологический диктант, а также конкурс «Хирургический олимп». Отдельное внимание уделят традиционной «Школе пациентов»: медики обсудят с больными темы питания, физической активности, реабилитации, психологической поддержки, профилактики лимфостаза, а также роль благотворительных фондов и пациентских организаций в сопровождении онкологических пациентов.

Как сообщили в министерстве здравоохранения региона, организатором конференции выступает Научно-исследовательский институт клинической онкологии – Нижегородский областной клинический онкологический диспансер. Мероприятие проходит при поддержке Ассоциации онкологов России, Ассоциации онкологических учреждений Приволжского федерального округа, Приволжского исследовательского медицинского университета, ведущих федеральных и региональных медицинских центров.

Главный внештатный специалист-онколог министерства здравоохранения Нижегородской области, главный врач НИИКО – НОКОД Сергей Гамаюнов подчеркнул, что такие отраслевые конференции играют важную роль в развитии современной онкологии.

«Волжские огни» – это площадка для профессионального общения, обмена опытом и поиска новых решений. Мы видим, как растёт уровень междисциплинарного взаимодействия, как укрепляются связи между регионами, как медицина становится всё более персонализированной. Специалисты разных направлений понимают, как важно объединять усилия. Только так мы можем эффективно развивать онкологическую службу и, в конечном итоге, повышать качество жизни наших пациентов», – заявил он.

Напомним, что регион ведет активную работу в рамках программы «Борьба с онкологическими заболеваниями» нового национального проекта «Продолжительная и активная жизнь». Нацпроект стартовал в стране с 2025 года по поручению президента России Владимира Путина. Он направлен на ожидаемое увеличение продолжительности жизни к 2030 году и предполагает дальнейшее обновление поликлиник, амбулаторий, фельдшерско-акушерских пунктов, привлечение в медучреждения все большего числа квалифицированных медицинских кадров, применение новых подходов в профилактике, диагностике и лечении хронических заболеваний, улучшение экстренной медицинской помощи и системы реабилитации, развитие сети национальных исследовательских центров, цифровизацию отрасли.

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Здравоохранение Нацпроект онкология
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2025
Фоторепортажи
От пушнины до рогов марала: что скрывают витрины музея Нижегородской таможни
20 октября 2025 17:11От пушнины до рогов марала: что скрывают витрины музея Нижегородской таможни
Архив
Copyright © 1999—2025 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Назарова А.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
Политика конфиденциальности
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph

Используя сайт niann.ru, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, которые указаны в Политике обработки персональных данных