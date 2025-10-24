Нижний Новгород в восьмой раз принимает межрегиональную научно-практическую онкологическую конференцию "Волжские огни"

Фото:
В Нижнем Новгороде проходит межрегиональная междисциплинарная научно-практическая онкологическая конференция «Волжские огни VIII». Ежегодное мероприятие объединило представителей разных субъектов страны: ведущих специалистов в области онкологии, хирургии, кардиологии, гинекологии, урологии, патоморфологии, радиологии, химиотерапии и паллиативной помощи, медицинских сестер и организаторов здравоохранения. В число участников также вошли представители нескольких пациентских сообществ.
В течение трех дней на конференции заслушают более 250 научных докладов, будет работать около 20 тематических секций. Организаторы проведут брейн-ринг для ординаторов, олимпиаду по онконастороженности, онкологический диктант, а также конкурс «Хирургический олимп». Отдельное внимание уделят традиционной «Школе пациентов»: медики обсудят с больными темы питания, физической активности, реабилитации, психологической поддержки, профилактики лимфостаза, а также роль благотворительных фондов и пациентских организаций в сопровождении онкологических пациентов.
Как сообщили в министерстве здравоохранения региона, организатором конференции выступает Научно-исследовательский институт клинической онкологии – Нижегородский областной клинический онкологический диспансер. Мероприятие проходит при поддержке Ассоциации онкологов России, Ассоциации онкологических учреждений Приволжского федерального округа, Приволжского исследовательского медицинского университета, ведущих федеральных и региональных медицинских центров.
Главный внештатный специалист-онколог министерства здравоохранения Нижегородской области, главный врач НИИКО – НОКОД Сергей Гамаюнов подчеркнул, что такие отраслевые конференции играют важную роль в развитии современной онкологии.
«Волжские огни» – это площадка для профессионального общения, обмена опытом и поиска новых решений. Мы видим, как растёт уровень междисциплинарного взаимодействия, как укрепляются связи между регионами, как медицина становится всё более персонализированной.
Напомним, что регион ведет активную работу в рамках программы «Борьба с онкологическими заболеваниями» нового национального проекта «Продолжительная и активная жизнь». Нацпроект стартовал в стране с 2025 года по поручению президента России Владимира Путина. Он направлен на ожидаемое увеличение продолжительности жизни к 2030 году и предполагает дальнейшее обновление поликлиник, амбулаторий, фельдшерско-акушерских пунктов, привлечение в медучреждения все большего числа квалифицированных медицинских кадров, применение новых подходов в профилактике, диагностике и лечении хронических заболеваний, улучшение экстренной медицинской помощи и системы реабилитации, развитие сети национальных исследовательских центров, цифровизацию отрасли.
