Нижний Новгород в восьмой раз принимает межрегиональную научно-практическую онкологическую конференцию "Волжские огни" Общество

Фото: организаторы конференции

В Нижнем Новгороде проходит межрегиональная междисциплинарная научно-практическая онкологическая конференция «Волжские огни VIII». Ежегодное мероприятие объединило представителей разных субъектов страны: ведущих специалистов в области онкологии, хирургии, кардиологии, гинекологии, урологии, патоморфологии, радиологии, химиотерапии и паллиативной помощи, медицинских сестер и организаторов здравоохранения. В число участников также вошли представители нескольких пациентских сообществ.

В течение трех дней на конференции заслушают более 250 научных докладов, будет работать около 20 тематических секций. Организаторы проведут брейн-ринг для ординаторов, олимпиаду по онконастороженности, онкологический диктант, а также конкурс «Хирургический олимп». Отдельное внимание уделят традиционной «Школе пациентов»: медики обсудят с больными темы питания, физической активности, реабилитации, психологической поддержки, профилактики лимфостаза, а также роль благотворительных фондов и пациентских организаций в сопровождении онкологических пациентов.

Как сообщили в министерстве здравоохранения региона, организатором конференции выступает Научно-исследовательский институт клинической онкологии – Нижегородский областной клинический онкологический диспансер. Мероприятие проходит при поддержке Ассоциации онкологов России, Ассоциации онкологических учреждений Приволжского федерального округа, Приволжского исследовательского медицинского университета, ведущих федеральных и региональных медицинских центров.

Главный внештатный специалист-онколог министерства здравоохранения Нижегородской области, главный врач НИИКО – НОКОД Сергей Гамаюнов подчеркнул, что такие отраслевые конференции играют важную роль в развитии современной онкологии.

«Волжские огни» – это площадка для профессионального общения, обмена опытом и поиска новых решений. Мы видим, как растёт уровень междисциплинарного взаимодействия, как укрепляются связи между регионами, как медицина становится всё более персонализированной. Специалисты разных направлений понимают, как важно объединять усилия. Только так мы можем эффективно развивать онкологическую службу и, в конечном итоге, повышать качество жизни наших пациентов», – заявил он.

Напомним, что регион ведет активную работу в рамках программы «Борьба с онкологическими заболеваниями» нового национального проекта «Продолжительная и активная жизнь». Нацпроект стартовал в стране с 2025 года по поручению президента России Владимира Путина. Он направлен на ожидаемое увеличение продолжительности жизни к 2030 году и предполагает дальнейшее обновление поликлиник, амбулаторий, фельдшерско-акушерских пунктов, привлечение в медучреждения все большего числа квалифицированных медицинских кадров, применение новых подходов в профилактике, диагностике и лечении хронических заболеваний, улучшение экстренной медицинской помощи и системы реабилитации, развитие сети национальных исследовательских центров, цифровизацию отрасли.