Айкосы также могут попасть под запрет в Нижегородской области

Власти Нижегородской области рассматривают возможность полного запрета систем нагревания табака, таких как IQOS ("айкос"), наряду с электронными сигаретами. Об этом сообщил губернатор региона Глеб Никитин в ходе заседания Совета по реализации семейной политики 23 октября.
По его словам, инициатива о запрете курительных устройств получила поддержку на федеральном уровне. Президент России Владимир Путин уже выразил одобрение такой меры.
"Ждем принятия соответствующего закона", — отметил Никитин.
Губернатор подчеркнул, что ограничение использования подобных устройств может оказать положительное влияние на демографическую ситуацию и будет способствовать укреплению культуры здорового образа жизни в обществе.
Ранее сообщалось, что Путин похвалил Нижегородскую область за реализацию демографической политики.
Напомним также, что эксперимент по ограничению продажи вейпов планируют провести в Нижегородской области.
