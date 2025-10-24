Айкосы также могут попасть под запрет в Нижегородской области Политика

Власти Нижегородской области рассматривают возможность полного запрета систем нагревания табака, таких как IQOS ("айкос"), наряду с электронными сигаретами. Об этом сообщил губернатор региона Глеб Никитин в ходе заседания Совета по реализации семейной политики 23 октября.

По его словам, инициатива о запрете курительных устройств получила поддержку на федеральном уровне. Президент России Владимир Путин уже выразил одобрение такой меры.

"Ждем принятия соответствующего закона", — отметил Никитин.

Губернатор подчеркнул, что ограничение использования подобных устройств может оказать положительное влияние на демографическую ситуацию и будет способствовать укреплению культуры здорового образа жизни в обществе.

Ранее сообщалось, что Путин похвалил Нижегородскую область за реализацию демографической политики.

Напомним также, что эксперимент по ограничению продажи вейпов планируют провести в Нижегородской области.