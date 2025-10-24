ВТБ прогнозирует улучшение качества кредитов к концу года Экономика

Фото: пресс-служба ВТБ

Банк ВТБ ожидает улучшения ситуации с просроченной задолженностью заемщиков, которая находится на небольшом уровне, в четвертом квартале текущего года. По словам первого зампреда ВТБ Дмитрия Пьянова, незначительный рост показателя в сентябре носит технический характер и не отражает ухудшения качества кредитного портфеля. По данным на 30 сентября, коэффициент NPL увеличился до 4,3% с 4,1% на 31 августа. Рост коэффициента NPL в сентябре был вызван сезонным сокращением кредитного портфеля, а не увеличением объема "плохих" долгов, пояснил представитель банка.

«Произошедшее ухудшение коэффициента NPL в сентябре связано не с ростом объема плохих кредитов, а со значительными погашениями, которые привели к сокращению общего объема кредитного портфеля как в корпоративном, так и в розничном сегменте. Уменьшился знаменатель в формуле расчета NPL (кредитный портфель), что и привело к временному росту соотношения», – пояснил Дмитрий Пьянов.

Отдельно в ВТБ отметили, что в секторе малого и среднего бизнеса наблюдается высокая адаптация к макроэкономическим условиям, вводить ограничения для предпринимателей в банке не намерены.

«При выдаче кредитов банк проводит оценку финансовой устойчивости и жизнеспособности модели каждого заёмщика. Данный подход в равной степени применяется к сегментам малого и среднего бизнеса, который отличается высокой способностью к адаптации. Мы не вводили системных ограничений на кредитование МСБ, поскольку ключевое значение для нас имеет не отраслевая принадлежность, а устойчивость финансовой модели конкретного заёмщика. В связи с этим по данному сегменту не наблюдается значительного прироста просроченной задолженности», - указал топ-менеджер.