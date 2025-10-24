Эксперт объяснил повышение ставок по вкладам Новым годом Экономика

Фото: пресс-служба ВТБ

Стратегия повышения ставок по вкладам для физлиц связана с необходимостью удовлетворения растущего перед Новым годом спроса, заявил первый зампред ВТБ Дмитрий Пьянов.

«Все банки, и мы тоже, фиксируемся на повышении спроса на краткосрочные депозиты сроком до 6 месяцев. В этой ситуации мы переориентируем основной спрос клиентов на короткие депозиты сроком 2-4 до 6 месяцев. Последнее повышение ставок по кредитам можно воспринимать как начало предновогодних предложений с учётом высокой конкуренции и повышенного спроса на сберегательные продукты, который традиционно повышается в четвертом квартале каждый год», - отметил топ-менеджер.

И еще комментарий, возможно вам пригодится, к сегодняшнему заседанию ЦБ и вашим новостям по этой теме (это не в рамках пакета).

Сегодняшнее заседание по ключевой ставке будет очень сложным для совета директоров ЦБ, считают в банке ВТБ.

«Потому что очень много разнонаправленной информации, отсутствуют жесткие факты по поводу влияния изменений в Налоговый кодекс, которые вступают в силу с 1 января 2026 года, и «перекладывания» повышенного НДС в цены. Поэтому я сам буду с большим интересом следить за решением и за коммуникацией, которая будет сопровождать это решение на пресс-конференции», - сказал первый зампред ВТБ Дмитрий Пьянов.

Соответственно, ВТБ прогнозирует, что ставка останется неизменной.

«Для меня это заседание – это тестирование советом директоров Банка России жесткости собственного намерения достичь таргета по инфляции на конец следующего года, как показывал прогноз на прошлом базовом заседании. Если это намерение действительно сильное и бескомпромиссное, то я искренне считаю, что ставку нужно оставить неизменной. Если допускается достижение таргета позднее и приоритет будет иметь, например, недопущение переохлаждения экономики, то возможно какое-то символическое снижение. Но у нас внутренний прогноз – сохранение ставки на неизменном уровне», - сказал представитель банка.