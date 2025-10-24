Отцы-герои: ветераны СВО рассказали, в чем секрет крепкой семьи
ФСБ вскрыла схему с проверками и взятками в нижегородской Росгвардии
Ученые разработали систему ИИ для диагностики типа опухоли мозга
Как нижегородцы работают и отдыхают в ноябре 2025 года
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Экспертный клуб
Последние новости рубрики Общество
24 октября 2025 13:22Мобильный интернет разогнали в "березовой" деревне под Богородском
24 октября 2025 13:14Лавку усадьбы Серебренниковой на Покровке продают за 30 000 000 рублей
24 октября 2025 13:12Александр Прудник: "Детские лагеря отдыха являются государственной задачей"
24 октября 2025 13:07Эксперты объяснили, зачем нужно восстанавливать систему детских летних лагерей
24 октября 2025 13:06Андрей Дахин: "Нижегородская область стала лидером по числу летних детских лагерей"
24 октября 2025 12:56Нижегородцам рассказали, как продвигается строительство домов под расселение
24 октября 2025 12:49Более 1,5 квадратных километров маскировочных сетей отправили кстовские волонтеры в зону СВО
24 октября 2025 12:38Нижегородская канатная дорога изменит режим работы в начале ноября
24 октября 2025 12:30"Ростелеком" первым начал установку интернет-роутеров нового поколения
24 октября 2025 12:25Несколько остановок перенесли в Нижнем Новгороде
Общество

Более 1,5 квадратных километров маскировочных сетей отправили кстовские волонтеры в зону СВО

24 октября 2025 12:49 Общество
Более 1,5 квадратных километров маскировочных сетей отправили кстовские волонтеры в зону СВО

Фото: пресс-служба НРО "Единая Россия"

С 2024 года волонтёры при поддержке активиста партии «Единой России» Оксаны Жарковой реализуют проект «маскировочные сети СВОим». Его основная цель – показать военнослужащим, что в них верят, их поддерживают и готовы помочь.

«На фронте нужны маскировочные сети, и мы совместными усилиями стараемся помочь нашим ребятам. Работа у нас выстроена чётко: каждый знает, что делать. Одни оплетают сети, вторые нарезают и скручивают ленту, третьи плетут. У нас дружный коллектив, но мы рады новым лицам, тем, кто готов присоединиться к нашей миссии, ведь только вместе мы – сила», – сказала участница проекта «маскировочные сети СВОим» Галина Осокина.

На постоянной основе в проекте участвуют 20 волонтёров, но число желающих постоянно увеличивается. Так, в ближайшее время запланировано открытие новой точки в селе Прокошево Кстовского округа. Кроме того, в проекте участвуют волонтёры Добро.Центра.

«Когда мы с волонтерами узнали об этом проекте, то с удовольствием присоединились к плетению сетей. Только вместе, только с командой ты пойдёшь вперёд, поэтому для нас этот проект очень важен, и мы с удовольствием его поддержали», – отметила руководитель Добро.Центра «Молоды душой» Ольга Фролова.

За время существования проекта в зону СВО было отправлено более 1,5 квадратных километров сетей. Через волонтерские группы, которые собирают гуманитарную помощь, активисты получают запросы от военных. Это позволяет изготавливать сети в нужном объеме. Волонтеры закупают материалы для разных погодных условий: осенние варианты плетут из темных тонов, зимние — из белых оттенков. 

«Проект очень важен, ведь он объединяет людей вокруг одного общего дела – поддержки наших бойцов на СВО и приближении победы. Наша деятельность – это реальная помощь бойцам: мы знаем, что на сети есть запросы, и мы стараемся их выполнить. Благодаря проекту военнослужащие уверены в том, что у них есть надежный тыл, а это поднимает их боевой дух. Я признательна волонтерам, администрации округа и партнерам за то, что проект жив и постепенно расширяется. Очень рады, что партия «Единая Россия» оказывает нам информационную поддержку, ведь важно не только делать, но и рассказывать людям о таких нужных инициативах», – поделилась руководитель проекта Оксана Жаркова. 

Напомним, что жители Нижегородской области оказывают постоянную поддержку военнослужащим, вынужденным переселенцам, тем, кто находится на освобожденных территориях, и жителям приграничных регионов.

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Единая Россия СВО
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2025
Фоторепортажи
От пушнины до рогов марала: что скрывают витрины музея Нижегородской таможни
20 октября 2025 17:11От пушнины до рогов марала: что скрывают витрины музея Нижегородской таможни
Архив
Copyright © 1999—2025 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Назарова А.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
Политика конфиденциальности
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph

Используя сайт niann.ru, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, которые указаны в Политике обработки персональных данных