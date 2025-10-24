Более 1,5 квадратных километров маскировочных сетей отправили кстовские волонтеры в зону СВО Общество

Фото: пресс-служба НРО "Единая Россия"

С 2024 года волонтёры при поддержке активиста партии «Единой России» Оксаны Жарковой реализуют проект «маскировочные сети СВОим». Его основная цель – показать военнослужащим, что в них верят, их поддерживают и готовы помочь.

«На фронте нужны маскировочные сети, и мы совместными усилиями стараемся помочь нашим ребятам. Работа у нас выстроена чётко: каждый знает, что делать. Одни оплетают сети, вторые нарезают и скручивают ленту, третьи плетут. У нас дружный коллектив, но мы рады новым лицам, тем, кто готов присоединиться к нашей миссии, ведь только вместе мы – сила», – сказала участница проекта «маскировочные сети СВОим» Галина Осокина.

На постоянной основе в проекте участвуют 20 волонтёров, но число желающих постоянно увеличивается. Так, в ближайшее время запланировано открытие новой точки в селе Прокошево Кстовского округа. Кроме того, в проекте участвуют волонтёры Добро.Центра.

«Когда мы с волонтерами узнали об этом проекте, то с удовольствием присоединились к плетению сетей. Только вместе, только с командой ты пойдёшь вперёд, поэтому для нас этот проект очень важен, и мы с удовольствием его поддержали», – отметила руководитель Добро.Центра «Молоды душой» Ольга Фролова.

За время существования проекта в зону СВО было отправлено более 1,5 квадратных километров сетей. Через волонтерские группы, которые собирают гуманитарную помощь, активисты получают запросы от военных. Это позволяет изготавливать сети в нужном объеме. Волонтеры закупают материалы для разных погодных условий: осенние варианты плетут из темных тонов, зимние — из белых оттенков.

«Проект очень важен, ведь он объединяет людей вокруг одного общего дела – поддержки наших бойцов на СВО и приближении победы. Наша деятельность – это реальная помощь бойцам: мы знаем, что на сети есть запросы, и мы стараемся их выполнить. Благодаря проекту военнослужащие уверены в том, что у них есть надежный тыл, а это поднимает их боевой дух. Я признательна волонтерам, администрации округа и партнерам за то, что проект жив и постепенно расширяется. Очень рады, что партия «Единая Россия» оказывает нам информационную поддержку, ведь важно не только делать, но и рассказывать людям о таких нужных инициативах», – поделилась руководитель проекта Оксана Жаркова.

Напомним, что жители Нижегородской области оказывают постоянную поддержку военнослужащим, вынужденным переселенцам, тем, кто находится на освобожденных территориях, и жителям приграничных регионов.