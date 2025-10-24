Более 650 сотрудников нижегородских предприятий обучились бережливым технологиям с начала 2025 года Экономика

Фото: минпроторг Нижегородской области

Более 650 сотрудников нижегородских предприятий с начала 2025 года прошли обучение базовому применению бережливых технологий в рамках федерального проекта «Производительность труда» национального проекта «Эффективная и конкурентная экономика».

Министр промышленности, торговли и предпринимательства Нижегородской области Максим Черкасов отметил, что уже сейчас число обученных сотрудников предприятий по федеральному проекту «Производительность труда» на восемь процентов превышает показатель всего прошлого года.

«Инструменты федерального проекта «Производительность труда» направлены как на комплексное улучшение эффективности работы предприятия, так и на развитие компетенций каждого сотрудника. Эксперты федерального и регионального центров компетенций обучают сотрудников компаний организации рабочих мест, грамотному составлению планов и регламентов и прививают основы культуры непрерывных улучшений. Эти знания позволяют сотрудникам самостоятельно улучшать рабочие процессы на предприятии и, не затрачивая дополнительных ресурсов, работать с большей продуктивностью», - рассказал Максим Черкасов.

Он добавил, что всего с 2019 года более 5 700 сотрудников нижегородских компаний освоили бережливые технологии.

Для того чтобы стать участником федерального проекта «Производительность труда», нужно оставить заявку на ИТ-платформе: производительность.рф. С 2019-го по 2024 год подобная мера поддержки реализовывалась в рамках национального проекта «Производительность труда», а с 2025 года - в рамках федерального проекта «Производительность труда» нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика». Консультации по участию в федеральном проекте можно получить в центре «Мой бизнес» как очно, так и по телефону горячей линии: 8 (800) 301-29-94 (звонок бесплатный). Всего участниками федпроекта являются 300 региональных компаний.

Нацпроект «Эффективная и конкурентная экономика», инициированный президентом России Владимиром Путиным, является главным инструментом формирования новой модели роста. В его состав вошли федеральные проекты, направленные на развитие малого и среднего предпринимательства, повышение производительности труда, рост инвестиционной активности, низкоуглеродное развитие и развитие государственной системы статистики и прогнозирования.