24 октября 2025 13:33 Спорт
Евгений Люлин: Инвестиции в детский спорт – самый эффективный вклад в здоровое будущее целого поколения

Фото: пресс-служба ЗСНО

Председатель Законодательного собрания Нижегородской области Евгений Люлин встретился с участниками программы развития детского футбола в Дзержинске. Вместе они подвели итоги «года детского спорта» в городе химиков и обсудили дальнейшие планы по созданию спортивной инфраструктуры.

На встрече Евгений Люлин подчеркнул, что Дзержинск является лидером в регионе в области развития физической культуры для детей дошкольного возраста.

С 2024 года по инициативе Евгения Люлина и директора Центра адаптивных видов спорта «Парус» Андрея Куваева в Дзержинске реализуется проект по созданию футбольных полей для самых маленьких. В прошлом году было открыто 8 полей. В этом – их стало 19.

По словам спикера Законодательного Собрания, программа по созданию многофункциональных спортивных площадок в детских садах уникальна и уже получила широкий резонанс на федеральном уровне. Площадки используются для занятий футболом, гимнастикой, регби и другими видами спорта, становясь центром притяжения и развития.

Все, чему научились ребята, они показали на первом городском фестивале «Звездочки футбола», который прошел 25 сентября на стадионе «Капролактамовец». Участие в нем приняли 240 детей. По итогам всех матчей было забито 123 мяча.

В ходе встречи Евгений Люлин подчеркнул, что проект будет реализовываться и дальше. Современными спортивными площадками должны быть обеспечены все детские сады Дзержинска без исключения. Спикер подчеркнул, что эта работа продолжится при активной поддержке депутатского корпуса и городской администрации. В 2026 году в Дзержинске планируется открыть не менее 15 таких полей.

Председатель ЗСНО поблагодарил строителей, волонтеров и организаторов за значительный вклад в развитие детского спорта, вручив им Благодарственные письма председателя Законодательного Собрания за строительство футбольных мини-полей для детских садов и организацию первого в России мини-футбольного фестиваля среди дошкольников «Звездочки футбола».

«Мы формируем новую спортивную культуру, начиная с детского сада. Наш опыт показывает, что инвестиции в спорт для самых маленьких – это самые эффективные инвестиции в здоровое и активное будущее целого поколения. Уверен, что Дзержинск в скором времени станет образцовым, самым спортивным городом России», – сказал председатель Законодательного собрания Нижегородской области Евгений Люлин.

