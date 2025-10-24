В Нижнем Новгороде открыли граффити в честь героя СВО Алоуддина Мирзорахимова Общество

Фото: НРО ВОД "Волонтеры Победы"

24 октября в Нижнем Новгороде состоялась торжественная церемония открытия граффити, посвященных герою специальной военной операции Алоуддину Мирзорахимову. Арт-объект появился на улице Баумана в рамках масштабного регионального проекта «Образ Победы», который при поддержке правительства региона реализует нижегородское отделение «Волонтеров Победы». Этот художественный объект стал уже 345-м по счету в «галерее» портретов, увековечивающих память о героях прошлого и настоящего.

На церемонии открытия присутствовали заместитель главы администрации Ленинского района Нижнего Новгорода Жанна Судаева, члены семьи героя, активисты движения «Волонтеры Победы», нижегородские школьники и жители города.

«Алоуддин всегда говорил, что душой он - русский. Он был настоящим патриотом и настоящим мужчиной. Всегда помогал людям, сослуживцам. Спасибо волонтерам, что теперь память о нем сохранится в его любимом городе», - поделилась жена героя Юлия Продан.

Алоуддин Мирзорахимов родился в таджикском посёлке, а последние 23 года жил в Нижнем Новгороде, который стал для него настоящим домом. Он занимался боксом, был мастером спорта по греко-римской борьбе, кандидатом в мастера спорта по рукопашному бою. С началом СВО Алоуддин принял решение добровольно встать на защиту Родины. В ходе боевых действий проявил смелость и самоотверженность. За спасение жизни сослуживцев он посмертно удостоен ордена Мужества.

«Открытие каждого нового арт-объекта в рамках нашего проекта «Образ Победы» — это всегда событие. Мы не просто переносим на стену портрет, мы возвращаем в город его героя. Алоуддин Мирзорахимов был нижегородцем, он жил здесь, ходил по этим улицам. Его стойкость и добровольный выбор встать на защиту Родины — это пример истинного патриотизма, который рождается не в словах, а в поступках. Волонтёры Победы уже пять лет работают над «Образом Победы». Для нас этот проект — живая миссия. 345 граффити - это 345 сохранённых имён, 345 историй, которые теперь знают и видят тысячи людей. Мы наблюдаем, как у граффити останавливаются молодые ребята, как приносят цветы ветераны, и понимаем, что эта работа нужна, что она соединяет эпохи. Она делает память о подвиге осязаемой и вечной», - отметила руководитель НРО ВОД «Волонтеры Победы» Мария Самоделкина.

Напомним, что каждый житель Нижегородской области может стать частью этого важного проекта и увековечить память о своих героях — участниках Великой Отечественной войны или специальной военной операции. Подать заявку и предложить героя для граффити можно по телефону 8-831-410-81-10 либо написать в сообщения группы «Волонтёры Победы. Нижегородская область» в социальной сети «ВКонтакте» vk.com/ niznovgorod.zapobedu.