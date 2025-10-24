Нижегородская область будет развивать промышленное сотрудничество с китайским городом Сучжоу Экономика

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

Заместитель председателя правительства Нижегородской области Дмитрий Старостин провел рабочую встречу с китайской делегацией для обсуждения конкретных направлений совместной работы.

Встреча стала продолжением сессии «Сотрудничество России и Китая на современном этапе: актуальные проблемы и пути решения», которая прошла в рамках VI Международного форума внешнеэкономической деятельности (ВЭД) и собрала около 100 участников – представителей власти, бизнеса и университетов двух стран.

Дмитрий Старостин отметил, что интерес к вопросам развития российско-китайского сотрудничества был на форуме одним из самых высоких.

«С каждым годом российско-китайские отношения становятся прочнее. Сегодня важно не только развивать торговлю, но и формировать устойчивое промышленное и технологическое партнёрство. Мы хотим, чтобы китайские компании активнее рассматривали Нижегородскую область как площадку для размещения своих высокотехнологичных производств», - подчеркнул Дмитрий Старостин.

Он также отметил, что китайская делегация проявила интерес к инфраструктуре поддержки инвесторов в регионе.

Одной из ключевых тем обсуждения стало развитие партнёрства с торговой палатой города Сучжоу – одного из ведущих промышленных и технологических центров Китая. Стороны договорились о развитии прямых контактов между нижегородскими и сучжоускими компаниями, а также о проработке вопроса участия китайского бизнеса в проектах промышленной кооперации.

«Сучжоу – это территория, где технологии и предпринимательство соединяются в одно целое. Мы видим здесь большой потенциал взаимодействия, в том числе в сфере экспорта продукции нижегородских предприятий, а также в машиностроении, электротехнике и высоких технологиях», - отметил Дмитрий Старостин.

Председатель Российско-Китайского фонда инвестиций и развития «Один пояс – один путь» Ван Цюнь выразил уверенность, что Нижегородская область может стать ключевым партнёром Китая в Центральной России.

«Я хорошо знаком с Нижегородской областью и её историей. Сегодня важно рассказать Китаю о возможностях региона, о его промышленном и инновационном потенциале. Мы готовы содействовать установлению побратимских отношений с китайскими провинциями Гуандун, Чжэцзян, Шаньдун, и на этой основе развивать реальные совместные проекты», - сказал Ван Цюнь.

Отдельное внимание стороны уделили вопросам образования. Ван Цюнь напомнил, что 2026 год станет перекрёстным Годом образования России и Китая, предложив развивать контакты между ИТ-кампусом и ведущими вузами КНР. Он сообщил, что уже начат поиск партнёров для создания совместных лабораторий и академических программ. Также участники обсудили перспективы сотрудничества в сфере сельского хозяйства и трансграничной торговли.