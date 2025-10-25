Как нижегородцы работают и отдыхают в ноябре 2025 года
Отцы-герои: ветераны СВО рассказали, в чем секрет крепкой семьи
Ученые разработали систему ИИ для диагностики типа опухоли мозга
ФСБ вскрыла схему с проверками и взятками в нижегородской Росгвардии
Общество

График движения электричек Нижний Новгород – Моховые Горы изменится со 2 ноября

25 октября 2025 09:20 Общество
График движения электричек Нижний Новгород – Моховые Горы изменится со 2 ноября

Фото: пресс-служба ГЖД

С 2 ноября 2025 года расписание пригородных поездов Волго-Вятской пригородной пассажирской компании на маршруте Нижний Новгород – Моховые Горы – Нижний Новгород будет изменено. Некоторые поезда продолжат ходить по нормативному графику, в то время как другие будут отменены или будут курсировать по изменённому расписанию, предупредили в пресс-службе компании-перевозчика.

В соответствии с нормативным графиком, следующие поезда будут отправляться ежедневно:

  • № 6276 из Нижнего Новгорода в Моховые Горы в 19:30.

  • № 6275 из Моховых Гор в Нижний Новгород в 19:27.

  • № 6232 из Нижнего Новгорода в Моховые Горы в 12:12.

  • № 6229 из Моховых Гор в Нижний Новгород в 13:03.

Однако с 2 ноября 2025 года будут отменены некоторые поезда:

  • № 6278 из Нижнего Новгорода в Моховые Горы, который ранее отправлялся в 20:30.

  • № 6277 из Моховых Гор в Нижний Новгород, который ранее отправлялся в 21:19.

Также по рабочим дням перестанет ходить поезд № 6234 из Нижнего Новгорода в Моховые Горы в 14:35. Теперь этот поезд будет курсировать только по субботам и воскресеньям.

Кроме того, с 2 ноября 2025 года изменится расписание следующих поездов:

  • Поезд № 6233 из Моховых Гор в Нижний Новгород в 16:28 будет отменён по субботам и воскресеньям и будет курсировать только по рабочим дням.

  • Поезд № 6209 из Нижнего Новгорода в Моховые Горы в 07:45 будет отменён по субботам и воскресеньям, но продолжит ходить по рабочим дням.

  • Поезд № 6236 из Моховых Гор в Нижний Новгород в 15:22 также будет отменён по субботам и воскресеньям и будет ходить только по рабочим дням.

Ранее сообщалось, что в январе-августе перевозки электричками Нижний Новгород – Моховые Горы выросли более чем на 37%. 

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

