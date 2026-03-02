Нижегородцам дали советы в связи с ситуацией на Ближнем Востоке Общество

Фото: Александр Воложанин

Ассоциация туроператоров России (АТОР) выпустила рекомендации для путешественников на фоне военного конфликта на Ближнем Востоке. По данным ассоциации, сейчас туроператоры в первую очередь помогают тем, кто уже находится за границей или оказался в аэропортах вылета.

В АТОР пояснили, что из-за критической нагрузки кол-центры сначала обрабатывают срочные обращения — от туристов, столкнувшихся с отменами рейсов и сложностями с возвращением. Вопросы по вылетам на более поздние даты планируют разбирать после прохождения пиковой фазы кризиса.

Тем, кто находится в России и еще не вылетел, предлагают несколько вариантов: аннулировать поездку и вернуть деньги, перенести путешествие на другие даты или перебронировать тур на альтернативные направления. Среди вариантов названы Турция, Египет и страны ЮВА.

Отдельные рекомендации касаются туристов, которые уже находятся "на востоке". В АТОР напомнили, что авиакомпании обязаны оплачивать расходы на проживание. Если перевозчик отказывается, проживание в отеле продлевается за счет туриста. Также сообщается, что сейчас аэропорты Dubai International (DXB) и Dubai World Central (DWC) не работают.

"Отели в Дубае получили письмо от Департамента экономики и туризма эмирата с инструкциями оказать поддержку туристам, пострадавшим от отмен и задержек авиарейсов", — отметили в АТОР.

Туристов просят оставаться на связи с гидом и принимающей компанией, не выселяться и не ехать в аэропорт без подтверждения. В ассоциации добавили, что авиакомпании работают в усиленном режиме.

Как указано в сообщении, утром 28 февраля 2026 года США и Израиль начали масштабную военную операцию против Ирана и нанесли удары по десяткам объектов на территории Исламской Республики. В первые сутки — верховный лидер страны Али Хаменеи. В ответ Иран осуществил ракетные обстрелы территории Израиля и американских баз на Ближнем Востоке. Несколько ракет сбили над Дубаем.

На фоне конфликта были отменены сотни авиарейсов, в том числе из России.

Ранее к россиянам, находящимся в ОАЭ, обратилось Генконсульство РФ в Дубае и Северных Эмиратах.

Сообщалось также, что нижегородцы не могут вылететь из Дубая из-за закрытия неба над Ближним Востоком.