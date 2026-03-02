Эксклюзив
Митрополит Георгий рассказал, как улучшить демографию в регионе
Перечень растений-иноагентов утвердят в Нижегородской области
Эксклюзив
Центр соколиной дипломатии откроют в Нижегородской области
Что хотят построить на Гребном канале в Нижнем Новгороде
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Экспертный клуб
Последние новости рубрики Общество
02 марта 2026 14:14
Эксклюзив
Марк Сартан: "Мы стараемся растить авторов собственной жизни"
02 марта 2026 13:59
Нижегородцам дали советы в связи с ситуацией на Ближнем Востоке
02 марта 2026 13:51
Доброволец СВО: "Иду на СВО, чтобы мои дети жили в мире"
02 марта 2026 13:38
В Нижегородской области стартовал грантовый проект первичных отделений "Единой России"
02 марта 2026 13:17
Минцифры проводит опрос о домашнем интернете в нижегородских селах
02 марта 2026 13:05
Евгений Люлин: "Наставники – это люди, которые в тебя верят"
02 марта 2026 12:33
В НИУ Президентской академии обсудили роль преподавателя в формировании цивилизационного кода
02 марта 2026 12:14
13 центров здоровья для взрослых работают в Нижегородской области
02 марта 2026 11:47
Абоненты оценили качество голосовой связи операторов
02 марта 2026 10:38
Нижегородские школьники познакомились с работой пожарных-спасателей
Общество

Нижегородцам дали советы в связи с ситуацией на Ближнем Востоке

02 марта 2026 13:59 Общество
Нижегородцам дали советы в связи с ситуацией на Ближнем Востоке

Фото: Александр Воложанин

Ассоциация туроператоров России (АТОР) выпустила рекомендации для путешественников на фоне военного конфликта на Ближнем Востоке. По данным ассоциации, сейчас туроператоры в первую очередь помогают тем, кто уже находится за границей или оказался в аэропортах вылета.

В АТОР пояснили, что из-за критической нагрузки кол-центры сначала обрабатывают срочные обращения — от туристов, столкнувшихся с отменами рейсов и сложностями с возвращением. Вопросы по вылетам на более поздние даты планируют разбирать после прохождения пиковой фазы кризиса.

Тем, кто находится в России и еще не вылетел, предлагают несколько вариантов: аннулировать поездку и вернуть деньги, перенести путешествие на другие даты или перебронировать тур на альтернативные направления. Среди вариантов названы Турция, Египет и страны ЮВА.

Отдельные рекомендации касаются туристов, которые уже находятся "на востоке". В АТОР напомнили, что авиакомпании обязаны оплачивать расходы на проживание. Если перевозчик отказывается, проживание в отеле продлевается за счет туриста. Также сообщается, что сейчас аэропорты Dubai International (DXB) и Dubai World Central (DWC) не работают.

"Отели в Дубае получили письмо от Департамента экономики и туризма эмирата с инструкциями оказать поддержку туристам, пострадавшим от отмен и задержек авиарейсов", — отметили в АТОР.

Туристов просят оставаться на связи с гидом и принимающей компанией, не выселяться и не ехать в аэропорт без подтверждения. В ассоциации добавили, что авиакомпании работают в усиленном режиме.

Как указано в сообщении, утром 28 февраля 2026 года США и Израиль начали масштабную военную операцию против Ирана и нанесли удары по десяткам объектов на территории Исламской Республики. В первые сутки — верховный лидер страны Али Хаменеи. В ответ Иран осуществил ракетные обстрелы территории Израиля и американских баз на Ближнем Востоке. Несколько ракет сбили над Дубаем.

На фоне конфликта были отменены сотни авиарейсов, в том числе из России.

Ранее к россиянам, находящимся в ОАЭ, обратилось Генконсульство РФ в Дубае и Северных Эмиратах. 

Сообщалось также, что нижегородцы не могут вылететь из Дубая из-за закрытия неба над Ближним Востоком.

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Авиаперевозки Туризм
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2026
Фоторепортажи
Нижегородцы весело отметили Масленицу: самые яркие фото
22 февраля 2026 19:19
Нижегородцы весело отметили Масленицу: самые яркие фото
Архив
Copyright © 1999—2026 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Назарова А.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Реестровая запись СМИ от 31.12.2020 ЭЛ № ФС 77 - 79798.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
Политика конфиденциальности
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegramМакс
Created by GraphitPowered by TreeGraph

Используя сайт niann.ru, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, которые указаны в Политике обработки персональных данных