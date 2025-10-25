Как нижегородцы работают и отдыхают в ноябре 2025 года
Ученые разработали систему ИИ для диагностики типа опухоли мозга
Отцы-герои: ветераны СВО рассказали, в чем секрет крепкой семьи
ФСБ вскрыла схему с проверками и взятками в нижегородской Росгвардии
Общество

Радиофизический факультет ННГУ грандиозно отметил 80-летие

25 октября 2025 10:40 Общество
Радиофизический факультет ННГУ грандиозно отметил 80-летие

Фото: пресс-служба ННГУ им Лобачевского

24 октября 2025 года первый радиофизический факультет в стране отметил свой 80-летний юбилей в Нижнем Новгороде. Торжественное мероприятие прошло в Театре юного зрителя и собрало более 800 участников, включая сотрудников факультета, выпускников разных лет и представителей научного сообщества.

Среди почётных гостей были гендиректор Госкорпорации "Росатом" Алексей Лихачёв, научный руководитель саровского Национального центра физики и математики Александр Сергеев, директор Института прикладной физики им. Гапонова-Грехова РАН Григорий Денисов, научный руководитель ИПФ РАН Александр Литвак, ректоры НГТУ им. Алексеева Сергей Дмитриев и ННГУ им. Лобачевского Олег Трофимов, президент ННГУ им. Лобачевского Роман Стронгин и другие.

Алексей Лихачёв, выпускник радиофизического факультета, подчеркнул значимость альма-матер в своей жизни. Он отметил высокое качество образования, создание научной школы физики волн и уникальную атмосферу, способствующую развитию творческой мысли. Лихачёв выразил благодарность преподавателям и отметил важность дружеских связей, завязанных в период учёбы. Он также подчеркнул, что ННГУ им. Лобачевского является для "Росатома" опорным вузом и источником инноваций.

Александр Сергеев, научный руководитель Национального центра физики и математики, также поделился воспоминаниями о годах учёбы на радиофаке. Он отметил, что знания, полученные в университете, стали основой его научной карьеры и личной жизни. Сергеев подчеркнул важность радиофизической школы и предложил факультету сосредоточиться на развитии квантовых технологий.

Радиофизический факультет был основан в 1945 году в Горьковском государственном университете (ныне ННГУ им. Н.И. Лобачевского) по инициативе выдающихся учёных: Александра Андронова, Габриэля Горелика и Марии Греховой. С первых лет существования факультет стал центром подготовки специалистов в области радиофизики, проводящих научные исследования и разрабатывающих новые технологии.

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

