Хоккейный матч "Сочи" — "Торпедо" прервали из-за угрозы атаки БПЛА Спорт

Фото: ХК "Торпедо"

Встречу регулярного чемпионата КХЛ между "Сочи" и нижегородским "Торпедо" прервали на 45-й минуте. Причиной стало введение режима угрозы атаки беспилотников на территории Сириуса и Сочи.

1 марта команды проводили пятый очный матч в текущем сезоне. Игра проходила в Сочи и стартовала в 14:00 без переносов.

После того как "Торпедо" сравняло счет, на территории "Сириус" объявили воздушную тревогу. Зрителей попросили покинуть арену.

К моменту остановки на табло было 1:1. В первом периоде отличились хозяева площадки. В начале третьего периода Шейн Принс восстановил равновесие, и практически сразу после засчитанной шайбы матч был приостановлен.

Мэр Сочи Андрей Прошунин в своем телеграм-канале сообщил, что идет отражение атаки БПЛА. В городе также введены временные ограничения на полеты самолетов.

Когда игра будет возобновлена, пока не сообщается.

Кроме того, футбольный матч "Сочи" — "Спартак", который также должен пройти на территории "Сириуса", перенесен на час — на 17:30.

Аналогичная ситуация произошла 23 февраля: встречу "Сочи" — ЦСКА остановили после первого периода. Доиграть матч планируют в Москве 11 марта.