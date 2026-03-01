Перечень растений-иноагентов утвердят в Нижегородской области
Эксклюзив
Митрополит Георгий рассказал, как улучшить демографию в регионе
Что хотят построить на Гребном канале в Нижнем Новгороде
Эксклюзив
Центр соколиной дипломатии откроют в Нижегородской области
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Экспертный клуб
Последние новости рубрики Спорт
01 марта 2026 16:54
Хоккейный матч "Старта" и "Кузбасса" отменили в Нижнем Новгороде
01 марта 2026 15:55
Хоккейный матч "Сочи" — "Торпедо" прервали из-за угрозы атаки БПЛА
28 февраля 2026 19:06
"Пари НН" проиграл "Локомотиву" в первом матче после зимней паузы
28 февраля 2026 09:00
"Торпедо-Горький" вырвал победу у ЦСК ВВС в овертайме
28 февраля 2026 07:07
Эксклюзив
Ирина Карельская покинула пост директора нижегородской спортшколы "Дельфин"
27 февраля 2026 22:06
Нижегородское "Торпедо" впервые в сезоне обыграло "Северсталь"
27 февраля 2026 11:35
Нижегородский судья Егоров остается под следствием по делу о договорных матчах
27 февраля 2026 10:17
Выяснилось, когда закроются ледовые катки в Нижнем Новгороде
26 февраля 2026 17:46
Алексей Исаков заявил о готовности "Торпедо" замахнуться на Кубок Гагарина
26 февраля 2026 17:23
Более 63% нижегородцев систематически занимаются спортом
Спорт

Хоккейный матч "Сочи" — "Торпедо" прервали из-за угрозы атаки БПЛА

01 марта 2026 15:55 Спорт
Хоккейный матч Сочи — Торпедо прервали из-за угрозы атаки БПЛА

Фото: ХК "Торпедо"

Встречу регулярного чемпионата КХЛ между "Сочи" и нижегородским "Торпедо" прервали на 45-й минуте. Причиной стало введение режима угрозы атаки беспилотников на территории Сириуса и Сочи.  

1 марта команды проводили пятый очный матч в текущем сезоне. Игра проходила в Сочи и стартовала в 14:00 без переносов.  

После того как "Торпедо" сравняло счет, на территории "Сириус" объявили воздушную тревогу. Зрителей попросили покинуть арену.  

К моменту остановки на табло было 1:1. В первом периоде отличились хозяева площадки. В начале третьего периода Шейн Принс восстановил равновесие, и практически сразу после засчитанной шайбы матч был приостановлен.  

Мэр Сочи Андрей Прошунин в своем телеграм-канале сообщил, что идет отражение атаки БПЛА. В городе также введены временные ограничения на полеты самолетов.  

Когда игра будет возобновлена, пока не сообщается.  

Кроме того, футбольный матч "Сочи" — "Спартак", который также должен пройти на территории "Сириуса", перенесен на час — на 17:30.  

Аналогичная ситуация произошла 23 февраля: встречу "Сочи" — ЦСКА остановили после первого периода. Доиграть матч планируют в Москве 11 марта.

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
беспилотники ХК "Торпедо" Хоккей
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2026
Фоторепортажи
Нижегородцы весело отметили Масленицу: самые яркие фото
22 февраля 2026 19:19
Нижегородцы весело отметили Масленицу: самые яркие фото
Архив
Copyright © 1999—2026 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Назарова А.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Реестровая запись СМИ от 31.12.2020 ЭЛ № ФС 77 - 79798.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
Политика конфиденциальности
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegramМакс
Created by GraphitPowered by TreeGraph

Используя сайт niann.ru, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, которые указаны в Политике обработки персональных данных