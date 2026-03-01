Хоккейный матч "Старта" и "Кузбасса" отменили в Нижнем Новгороде Спорт

Фото: телеграм-канал ХК "Старт"

Третий матч (6+) четвертьфинальной серии чемпионата России по хоккею с мячом между нижегородским "Стартом" и кемеровским "Кузбассом" не состоялся. Об этом сообщили в официальном телеграм-канале "Старта".

Встреча на стадионе "Труд" была запланирована на 13:00. Позднее объявили о переносе начала на 13:15, а также о том, что матч пройдет в формате трех таймов по 30 минут.

В телеграм-канале ХК "Старт" уточняется, что окончательное решение по ситуации примет дирекция по проведению соревнований ФХМР.

Вице-президент Федерации хоккея с мячом России Сергей Мяус в интервью ТАСС пояснил, что причиной отмены стало неудовлетворительное состояние льда. Он также отметил, что клубу могут засчитать техническое поражение.

По его словам, по регламенту при невозможности оперативного переноса встречи на подходящее спортивное сооружение клубу засчитывается техническое поражение, а также возлагается обязанность компенсировать сопернику все понесенные убытки.

Добавим, что если будет принято решение о техническом поражении, оно станет третьим в серии матчей нижегородской команды с "Кузбассом".

