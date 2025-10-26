Как нижегородцы работают и отдыхают в ноябре 2025 года
Общество

Никитин поблагодарил транспортников за вклад в развитие региона

26 октября 2025 10:00 Общество
Никитин поблагодарил транспортников за вклад в развитие региона

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин поздравил работников автомобильного и городского пассажирского транспорта, а также ветеранов отрасли с их профессиональным праздником, который отмечается 26 октября.

В своём обращении он отметил, что Нижегородская область входит в число лидеров по уровню развития логистической инфраструктуры. Через регион проходят важнейшие федеральные транспортные маршруты.

По словам губернатора, область ежегодно усиливает свои позиции как один из ключевых транспортных узлов страны. Он подчеркнул, что это стало возможным благодаря ответственному труду сотрудников автотранспортных предприятий.

Глеб Никитин отдельно отметил значимость слаженной работы транспортной отрасли, которая обеспечивает стабильное функционирование экономики, социальной сферы, развитие межрегиональных связей и доступность транспортных услуг для жителей.

Он также добавил, что своевременная доставка грузов автотранспортом позволяет промышленным предприятиям эффективно выполнять производственные задачи.

Особое внимание губернатор уделил сотрудникам служб экстренного реагирования. Он подчеркнул, что водители этих служб действуют в условиях, когда каждая минута на счету, и именно благодаря их оперативности удаётся спасать жизни и имущество.

В завершение своего поздравления Глеб Никитин пожелал всем автомобилистам здоровья, удачи на дорогах и хорошего настроения.

Теги:
Глеб Никитин Праздники Транспорт
Архив
Используя сайт niann.ru, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, которые указаны в Политике обработки персональных данных