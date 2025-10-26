Никитин поблагодарил транспортников за вклад в развитие региона Общество

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин поздравил работников автомобильного и городского пассажирского транспорта, а также ветеранов отрасли с их профессиональным праздником, который отмечается 26 октября.

В своём обращении он отметил, что Нижегородская область входит в число лидеров по уровню развития логистической инфраструктуры. Через регион проходят важнейшие федеральные транспортные маршруты.

По словам губернатора, область ежегодно усиливает свои позиции как один из ключевых транспортных узлов страны. Он подчеркнул, что это стало возможным благодаря ответственному труду сотрудников автотранспортных предприятий.

Глеб Никитин отдельно отметил значимость слаженной работы транспортной отрасли, которая обеспечивает стабильное функционирование экономики, социальной сферы, развитие межрегиональных связей и доступность транспортных услуг для жителей.

Он также добавил, что своевременная доставка грузов автотранспортом позволяет промышленным предприятиям эффективно выполнять производственные задачи.

Особое внимание губернатор уделил сотрудникам служб экстренного реагирования. Он подчеркнул, что водители этих служб действуют в условиях, когда каждая минута на счету, и именно благодаря их оперативности удаётся спасать жизни и имущество.

В завершение своего поздравления Глеб Никитин пожелал всем автомобилистам здоровья, удачи на дорогах и хорошего настроения.