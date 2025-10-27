Девять тренеров за семь лет: кто пытался спасти ФК "Пари НН"
Нижегородскую станцию аэрации снова проверяют из-за жалоб на вонь
Нижегородцев ждут дополнения к системе ОМС в 2026 году
Выяснилось, куда можно будет улететь из Нижнего Новгорода зимой
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Экспертный клуб
Последние новости рубрики Общество
27 октября 2025 14:46Шалабаев: слияние с Кстовом даст новые возможности для развития города
27 октября 2025 14:32Нижегородок ждет новый порядок оказания гинекологической помощи
27 октября 2025 13:54Садовод Косолапова рассказала, как вырастить хурму из косточки дома
27 октября 2025 13:39Автобусы большого класса выйдут на маршруты №41 и №92 в Нижнем Новгороде
27 октября 2025 13:33В Нижнем Новгороде запустили двадцатый "Вагон Победы", посвященный героям-землякам
27 октября 2025 13:23Жители восьми домов на улице Гоголя согласились на участие в проекте КРТ
27 октября 2025 12:38Нижегородцам рассказали, как предотвратить инсульт
27 октября 2025 12:25Нижегородские автобусные маршруты №85 и №76 продлят в 2026 году
27 октября 2025 12:13Проект строительства пункта приема стоков в Сормове прошел экспертизу
27 октября 2025 12:00Новый электробусный маршрут Э-16 запустят в Нижнем Новгороде с 1 ноября
Общество

Садовод Косолапова рассказала, как вырастить хурму из косточки дома

27 октября 2025 13:54 Общество
Садовод Косолапова рассказала, как вырастить хурму из косточки дома

Фото: с сайта ru.freepik.com

Выращивание хурмы из косточки — увлекательный процесс, который может превратить маленькую косточку в полноценное дерево. Для этого нужно выполнить определённые шаги и учесть важные нюансы. Садовод и агроном Екатерина Косолапова рассказала 360.ru, как правильно подготовить косточку, посадить её, ухаживать за всходами и формировать молодое дерево.

Подготовка семян

Для начала нужно подготовить семена. Промойте косточки от мякоти, замочите их в слабом растворе марганцовки на 20-30 минут, а затем проведите стратификацию — закаливание холодом, что имитирует природные условия зимовки и улучшает прорастание семян. Для этого заверните косточки во влажную марлю или салфетку, положите в пакет или контейнер и уберите в холодильник на 1,5–2 месяца. Периодически проверяйте, чтобы они не пересыхали. После этого слегка потрите косточки наждачной бумагой (чтобы росток быстрее пробился) и замочите в тёплой воде с добавлением стимулятора роста на сутки.

Посадка

Поместите семена во влажную марлю или мягкий субстрат, поддерживающий влажность, а затем в контейнер с крышкой. Контейнер поставьте в тёплое место. Через 1–3 недели косточки наклюнутся. Когда белый корешок достигнет 1,5–2 см, можно приступать к посадке.

Для посадки используйте горшок объёмом 0,5 литра с дренажными отверстиями. На дно насыпьте слой керамзита, заполните горшок лёгким грунтом и поместите косточку горизонтально на глубину 1,5-2 см корнем вниз. Накройте горшок плёнкой и поставьте в тёплое место. Через 2-4 недели появится росток, после чего можно снять укрывной материал.

Уход за растением

Разместите горшок на восточном или западном окне с ярким, но рассеянным светом. Летом оптимальная температура - +20-25 градусов, зимой - +5-10 градусов. Поливайте умеренно, избегая застоя воды, и регулярно опрыскивайте листья. Подкармливайте растение комплексным удобрением весной и осенью, начиная со второго года.

Прищипните верхушку ростка при достижении 30-50 см для стимуляции роста боковых побегов. Формируйте крону, удаляя нижние боковые побеги на высоте 40-50 см от земли. Пересаживайте растение, когда корни оплетут земляной ком, обычно через год. Молодые растения пересаживайте ежегодно, взрослые - раз в 2-3 года.

Дерево из косточки начинает плодоносить через 5-8 лет, но прививка может ускорить этот процесс до 3-4 лет. Хурма - двудомное растение, поэтому для завязывания плодов необходимы два разнополых растения.

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Растения Сад и огород
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2025
Фоторепортажи
Искусство веры: в Манеже открылась выставка религиозных работ Васнецова
24 октября 2025 18:23Искусство веры: в Манеже открылась выставка религиозных работ Васнецова
Архив
Copyright © 1999—2025 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Назарова А.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
Политика конфиденциальности
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph

Используя сайт niann.ru, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, которые указаны в Политике обработки персональных данных