Садовод Косолапова рассказала, как вырастить хурму из косточки дома Общество

Фото: с сайта ru.freepik.com

Выращивание хурмы из косточки — увлекательный процесс, который может превратить маленькую косточку в полноценное дерево. Для этого нужно выполнить определённые шаги и учесть важные нюансы. Садовод и агроном Екатерина Косолапова рассказала 360.ru, как правильно подготовить косточку, посадить её, ухаживать за всходами и формировать молодое дерево.

Подготовка семян

Для начала нужно подготовить семена. Промойте косточки от мякоти, замочите их в слабом растворе марганцовки на 20-30 минут, а затем проведите стратификацию — закаливание холодом, что имитирует природные условия зимовки и улучшает прорастание семян. Для этого заверните косточки во влажную марлю или салфетку, положите в пакет или контейнер и уберите в холодильник на 1,5–2 месяца. Периодически проверяйте, чтобы они не пересыхали. После этого слегка потрите косточки наждачной бумагой (чтобы росток быстрее пробился) и замочите в тёплой воде с добавлением стимулятора роста на сутки.

Посадка

Поместите семена во влажную марлю или мягкий субстрат, поддерживающий влажность, а затем в контейнер с крышкой. Контейнер поставьте в тёплое место. Через 1–3 недели косточки наклюнутся. Когда белый корешок достигнет 1,5–2 см, можно приступать к посадке.

Для посадки используйте горшок объёмом 0,5 литра с дренажными отверстиями. На дно насыпьте слой керамзита, заполните горшок лёгким грунтом и поместите косточку горизонтально на глубину 1,5-2 см корнем вниз. Накройте горшок плёнкой и поставьте в тёплое место. Через 2-4 недели появится росток, после чего можно снять укрывной материал.

Уход за растением

Разместите горшок на восточном или западном окне с ярким, но рассеянным светом. Летом оптимальная температура - +20-25 градусов, зимой - +5-10 градусов. Поливайте умеренно, избегая застоя воды, и регулярно опрыскивайте листья. Подкармливайте растение комплексным удобрением весной и осенью, начиная со второго года.

Прищипните верхушку ростка при достижении 30-50 см для стимуляции роста боковых побегов. Формируйте крону, удаляя нижние боковые побеги на высоте 40-50 см от земли. Пересаживайте растение, когда корни оплетут земляной ком, обычно через год. Молодые растения пересаживайте ежегодно, взрослые - раз в 2-3 года.

Дерево из косточки начинает плодоносить через 5-8 лет, но прививка может ускорить этот процесс до 3-4 лет. Хурма - двудомное растение, поэтому для завязывания плодов необходимы два разнополых растения.