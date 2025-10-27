Девять тренеров за семь лет: кто пытался спасти ФК "Пари НН"
Нижегородскую станцию аэрации снова проверяют из-за жалоб на вонь
Нижегородцев ждут дополнения к системе ОМС в 2026 году
Выяснилось, куда можно будет улететь из Нижнего Новгорода зимой
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Экспертный клуб
Последние новости рубрики Общество
27 октября 2025 16:21100-летний юбилей отметил участник Великой Отечественной войны Евгений Иванович Макаров
27 октября 2025 16:00Екатерина Лебедева: первые полгода в НИУ
27 октября 2025 15:54Нижегородская мэрия отложила переезд в здание бывшего ТЦ "Этажи"
27 октября 2025 15:47Нижегородские хирурги заменили коленный сустав у 120-килограммовой пациентки
27 октября 2025 15:30Средняя продолжительность жизни нижегородцев должна вырасти до 73,4 года
27 октября 2025 15:00Парковку запретят на улице Цветочной в Нижнем Новгороде с 14 ноября
27 октября 2025 14:46Шалабаев: слияние с Кстовом даст новые возможности для развития города
27 октября 2025 14:32Нижегородок ждет новый порядок оказания гинекологической помощи
27 октября 2025 13:54Садовод Косолапова рассказала, как вырастить хурму из косточки дома
27 октября 2025 13:39Автобусы большого класса выйдут на маршруты №41 и №92 в Нижнем Новгороде
Общество

100-летний юбилей отметил участник Великой Отечественной войны Евгений Иванович Макаров

27 октября 2025 16:21 Общество
100-летний юбилей отметил участник Великой Отечественной войны Евгений Иванович Макаров

Фото: пресс-служба НРО "Единая Россия"

Участник Великой Отечественной войны, почетный ветеран Нижнего Новгорода Евгений Иванович Макаров отметил свой 100-й день рождения. Торжественное поздравление ветерана состоялось при участии представителей администрации Советского района Нижнего Новгорода и Законодательного собрания Нижегородской области, а также активистов регионального и местного отделений партии «Единая Россия». Юбиляру вручили продуктовую корзину и другие ценные подарки.

«Поздравить наших уважаемых ветеранов с днем рождения – это большая честь и наша добрая традиция. Рядом с ними понимаешь — какие это необыкновенные люди. Уважаемый Евгений Иванович! От всей души поздравляю вас со 100-летним юбилеем! Это живая история, целый век жизни, в котором были и мирный труд, и военное лихолетье. Низкий поклон Вам и всему поколению победителей за нашу свободу и независимость. Вы всегда будете служить нам нравственным ориентиром, а воспоминания, которыми Вы щедро делитесь, помогают нам сохранить память, не потерять правду о Великой Отечественной войне. Желаем хорошего самочувствия, бодрости духа, тепла, заботы и еще много счастливых дней», — поздравил юбиляра депутат Законодательного собрания Нижегородской области, секретарь местного отделения партии «Единая Россия» Советского района Юрий Балашов.

Боевой путь ветерана начался в 17 лет. Евгений Иванович воевал радистом в пехотных частях, участвовал в освобождении Смоленска и Ельни. Летом 1944 года в составе 2-го Белорусского фронта он принимал участие в знаменитой операции «Багратион». В июне 1944 года, будучи раненым, продолжал поддерживать радиосвязь с командованием, за что был удостоен ордена Славы III степени. В дальнейшем ветеран освобождал Белоруссию и Польшу, Победу встретил в Берлине. После войны до 1951 года служил в составе группы советских войск в Германии. Затем вернулся в Горький, где до выхода на пенсию работал на одном из оборонных предприятий города.

«Евгений Иванович служит для нас истинным образцом мужества и стойкости, воплощая в себе лучшие качества поколения победителей. Сегодня его бесценный жизненный опыт становится нравственным ориентиром для молодого поколения, той самой связующей нитью между героическим прошлым и будущим нашей Родины. Его подвиг и самоотверженный труд — источник гордости для всех жителей района и нижегородцев. Нельзя не отметить, что Евгений Иванович щедро делится своей мудростью: на встречах со школьниками, во время прогулок с ребятами он живо и интересно рассказывает о своей жизни. Желаю ему крепкого здоровья, неиссякаемой бодрости духа и долгих лет оставаться таким же жизнерадостным, вдохновляя нас своим примером», — подчеркнул глава Советского района Нижнего Новгорода Александр Иванов.

«Ветераны Великой Отечественной всегда будут примером несгибаемого мужества и истинной любви к Родине. Та жертва, которую принесло это поколение ради свободы нашей страны — неоценима. Иметь сегодня возможность поздравить Евгения Ивановича со столетием, огромная честь для нас!», — отметил первый заместитель руководителя регионального исполнительного комитета партии «Единая Россия» Артём Рыбаков.

Евгений Иванович Макаров награжден орденами Красной Звезды, Отечественной войны II степени и многими медалями, в том числе медалью Жукова, «За взятие Кенигсберга», «За Победу над Германией». 

Ветеран поблагодарил гостей за внимание и подарки: «Сегодня у меня настоящий праздник! Очень приятно принимать так много гостей! В ответ поделюсь секретом долголетия, про который меня спрашивали, он прост: всегда имейте активную жизненную позицию и избегайте вредных привычек».

В завершение праздничного визита гости пожелали Евгению Ивановичу крепкого здоровья и благополучия. 

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Ветераны Единая Россия Юбилеи и праздники
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2025
Фоторепортажи
Искусство веры: в Манеже открылась выставка религиозных работ Васнецова
24 октября 2025 18:23Искусство веры: в Манеже открылась выставка религиозных работ Васнецова
Архив
Copyright © 1999—2025 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Назарова А.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
Политика конфиденциальности
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph

Используя сайт niann.ru, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, которые указаны в Политике обработки персональных данных