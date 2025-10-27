100-летний юбилей отметил участник Великой Отечественной войны Евгений Иванович Макаров Общество

Фото: пресс-служба НРО "Единая Россия"

Участник Великой Отечественной войны, почетный ветеран Нижнего Новгорода Евгений Иванович Макаров отметил свой 100-й день рождения. Торжественное поздравление ветерана состоялось при участии представителей администрации Советского района Нижнего Новгорода и Законодательного собрания Нижегородской области, а также активистов регионального и местного отделений партии «Единая Россия». Юбиляру вручили продуктовую корзину и другие ценные подарки.

«Поздравить наших уважаемых ветеранов с днем рождения – это большая честь и наша добрая традиция. Рядом с ними понимаешь — какие это необыкновенные люди. Уважаемый Евгений Иванович! От всей души поздравляю вас со 100-летним юбилеем! Это живая история, целый век жизни, в котором были и мирный труд, и военное лихолетье. Низкий поклон Вам и всему поколению победителей за нашу свободу и независимость. Вы всегда будете служить нам нравственным ориентиром, а воспоминания, которыми Вы щедро делитесь, помогают нам сохранить память, не потерять правду о Великой Отечественной войне. Желаем хорошего самочувствия, бодрости духа, тепла, заботы и еще много счастливых дней», — поздравил юбиляра депутат Законодательного собрания Нижегородской области, секретарь местного отделения партии «Единая Россия» Советского района Юрий Балашов.

Боевой путь ветерана начался в 17 лет. Евгений Иванович воевал радистом в пехотных частях, участвовал в освобождении Смоленска и Ельни. Летом 1944 года в составе 2-го Белорусского фронта он принимал участие в знаменитой операции «Багратион». В июне 1944 года, будучи раненым, продолжал поддерживать радиосвязь с командованием, за что был удостоен ордена Славы III степени. В дальнейшем ветеран освобождал Белоруссию и Польшу, Победу встретил в Берлине. После войны до 1951 года служил в составе группы советских войск в Германии. Затем вернулся в Горький, где до выхода на пенсию работал на одном из оборонных предприятий города.

«Евгений Иванович служит для нас истинным образцом мужества и стойкости, воплощая в себе лучшие качества поколения победителей. Сегодня его бесценный жизненный опыт становится нравственным ориентиром для молодого поколения, той самой связующей нитью между героическим прошлым и будущим нашей Родины. Его подвиг и самоотверженный труд — источник гордости для всех жителей района и нижегородцев. Нельзя не отметить, что Евгений Иванович щедро делится своей мудростью: на встречах со школьниками, во время прогулок с ребятами он живо и интересно рассказывает о своей жизни. Желаю ему крепкого здоровья, неиссякаемой бодрости духа и долгих лет оставаться таким же жизнерадостным, вдохновляя нас своим примером», — подчеркнул глава Советского района Нижнего Новгорода Александр Иванов.

«Ветераны Великой Отечественной всегда будут примером несгибаемого мужества и истинной любви к Родине. Та жертва, которую принесло это поколение ради свободы нашей страны — неоценима. Иметь сегодня возможность поздравить Евгения Ивановича со столетием, огромная честь для нас!», — отметил первый заместитель руководителя регионального исполнительного комитета партии «Единая Россия» Артём Рыбаков.

Евгений Иванович Макаров награжден орденами Красной Звезды, Отечественной войны II степени и многими медалями, в том числе медалью Жукова, «За взятие Кенигсберга», «За Победу над Германией».

Ветеран поблагодарил гостей за внимание и подарки: «Сегодня у меня настоящий праздник! Очень приятно принимать так много гостей! В ответ поделюсь секретом долголетия, про который меня спрашивали, он прост: всегда имейте активную жизненную позицию и избегайте вредных привычек».

В завершение праздничного визита гости пожелали Евгению Ивановичу крепкого здоровья и благополучия.