Экономика

Нижегородскому производителю одежды заменили крупный штраф на предупреждение

28 октября 2025 13:00 Экономика
Нижегородскому производителю одежды заменили крупный штраф на предупреждение

Фото: Полина Зубова

Нижегородский бизнес-омбудсмен Павел Солодкий помог местному производителю одежды избежать крупного штрафа. Благодаря его вмешательству административное взыскание в размере 250 тысяч рублей было заменено на предупреждение. Об этом случае рассказали в пресс-службе регионального бизнес-омбудсмена.

Ситуация возникла после того, как микропредприятие привлекли к ответственности за несвоевременную сдачу экологической отчетности в Межрегиональное управление Росприроднадзора. Однако постановление о штрафе поступило в организацию с опозданием — спустя два месяца после его вынесения.

Узнав о санкции, представители компании обратились за помощью к бизнес-омбудсмену. Павел Солодкий оперативно подготовил жалобу и ходатайство о восстановлении пропущенного срока для обжалования. В дальнейшем представитель уполномоченного лично участвовал в судебных заседаниях, выступая в защиту интересов предпринимателя.

В результате Канавинский районный суд Нижнего Новгорода удовлетворил ходатайство, восстановил срок обжалования и принял решение заменить денежное взыскание на предупреждение.

"Мы рады, что смогли помочь предпринимателю избежать серьезных финансовых последствий из-за бюрократической задержки. Этот случай демонстрирует важность оперативного вмешательства бизнес-омбудсмена в защиту законных интересов предпринимателей", — отметил Павел Солодкий.

Ранее сообщалось, что Павел Солодкий помог восстановить права 70 нижегородских предпринимателей.

бизнес Суд Уполномоченный по правам предпринимателей
