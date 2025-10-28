Нижегородскому производителю одежды заменили крупный штраф на предупреждение Экономика

Нижегородский бизнес-омбудсмен Павел Солодкий помог местному производителю одежды избежать крупного штрафа. Благодаря его вмешательству административное взыскание в размере 250 тысяч рублей было заменено на предупреждение. Об этом случае рассказали в пресс-службе регионального бизнес-омбудсмена.

Ситуация возникла после того, как микропредприятие привлекли к ответственности за несвоевременную сдачу экологической отчетности в Межрегиональное управление Росприроднадзора. Однако постановление о штрафе поступило в организацию с опозданием — спустя два месяца после его вынесения.

Узнав о санкции, представители компании обратились за помощью к бизнес-омбудсмену. Павел Солодкий оперативно подготовил жалобу и ходатайство о восстановлении пропущенного срока для обжалования. В дальнейшем представитель уполномоченного лично участвовал в судебных заседаниях, выступая в защиту интересов предпринимателя.

В результате Канавинский районный суд Нижнего Новгорода удовлетворил ходатайство, восстановил срок обжалования и принял решение заменить денежное взыскание на предупреждение.

"Мы рады, что смогли помочь предпринимателю избежать серьезных финансовых последствий из-за бюрократической задержки. Этот случай демонстрирует важность оперативного вмешательства бизнес-омбудсмена в защиту законных интересов предпринимателей", — отметил Павел Солодкий.

Ранее сообщалось, что Павел Солодкий помог восстановить права 70 нижегородских предпринимателей.