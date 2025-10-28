Мобильный интернет около Нижегородской областной детской больницы стал быстрее Общество

Фото: сгенерировано нейросетью

В Советском районе Нижнего Новгорода улучшилось качество мобильного интернета. Это стало возможным благодаря установке новой базовой станции стандарта 4G оператора МТС рядом с улицей Ванеева. В результате скорость передачи данных в районе Нижегородской областной детской клинической больницы увеличилась почти на 30%.

Обновление телекоммуникационной инфраструктуры позволило значительно усилить сигнал и повысить стабильность связи. Теперь пациенты, медицинский персонал и посетители больницы могут пользоваться мобильным интернетом на высокой скорости даже в часы пиковой нагрузки. Это особенно важно для доступа к цифровым сервисам, необходимым для работы, общения и получения информации.

Улучшения затронули не только территорию самой больницы. Повышение скорости интернета также ощутили жители жилого комплекса "Город будущего", посетители центральной районной библиотеки имени Бориса Панина и учащиеся училища олимпийского резерва.

Директор МТС в Нижегородской области Андрей Белов отметил, что развитию сети в зонах размещения важных медицинских учреждений уделяется особое внимание. Регулярная модернизация оборудования и расширение сети позволяют справляться с растущей нагрузкой и обеспечивать надежную связь.

Он добавил, что качественный интернет особенно важен в детских медучреждениях, поскольку помогает пациентам поддерживать связь с близкими, что положительно сказывается на эмоциональном состоянии и процессе выздоровления.