Нижегородскую станцию аэрации снова проверяют из-за жалоб на вонь
Нижегородцев ждут дополнения к системе ОМС в 2026 году
Выяснилось, куда можно будет улететь из Нижнего Новгорода зимой
Девять тренеров за семь лет: кто пытался спасти ФК "Пари НН"
Общество

Пограничное управление ФСБ РФ по Саратовской и Самарской областям набирает контрактников для прохождения воинской службы

28 октября 2025 15:23 Общество
Пограничное управление ФСБ РФ по Саратовской и Самарской областям набирает контрактников для прохождения воинской службы

Пограничное управление ФСБ России по Саратовской и Самарской областям набирает кандидатов для прохождения воинской службы по контракту.

Сотрудники Пограничного управления стоят на страже государственной границы с Республикой Казахстан, а также обеспечивают пограничный контроль в воздушных пунктах пропуска международных аэропортов городов Саратова, Самары, Казани, Уфы, Перми, Нижнего Новгорода, Саранска, Ульяновска, Чебоксар.

Контрактникам предоставляют служебные квартиры либо компенсации за наем жилых помещений сотруднику и членам его семьи; возможность приобретения собственного жилья в любом регионе страны по программе «Военная ипотека»; оплачиваемый отпуск (в первый год службы не менее 30 суток, со второго года службы 45 суток), дополнительно предоставляется необходимое количество дней на дорогу к месту проведения отпуска и обратно.

Кроме того, предусмотрено льготное исчисление выслуги лет (1 год службы по контракту зачисляется за 1,5 года), что дает возможность выхода на пенсию через 13,5 календарных лет после заключения контракта; государственное страхование жизни и здоровья; медицинское обслуживание и санаторно-курортное лечение в ведомственных медицинских учреждениях; полное обеспечение форменным обмундированием; возможность получения высшего образования в ведомственном высшем учебном учреждении; денежное довольствие от 45 000 рублей (в зависимости от должности, выслуги лет и воинского звания).

Информацию по вопросам поступления на военную службу по контракту, а также в ведомственные высшие учебные заведения можно получить по телефонам: +7(845)239-14-74, +7(846)933-91-78; +7(845)239-14-54.

Теги:
Военные ФСБ
Фоторепортажи
Искусство веры: в Манеже открылась выставка религиозных работ Васнецова
24 октября 2025 18:23Искусство веры: в Манеже открылась выставка религиозных работ Васнецова
