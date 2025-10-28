Подведены итоги Первого Всероссийского агродиктанта Общество

Фото: пресс-служба НРО "Единая Россия"

С 8 по 12 октября все регионы России приняли участие в Первом Всероссийском агродиктанте. Партийный проект «Российское село» партии «Единая Россия» совместно с Россельхозбанком реализовали проект, в центре которого стояла задача – подчеркнуть роль агропромышленного комплекса в обеспечении продовольственной безопасности России. Агродиктант проводился при поддержке Минсельхоза РФ, а также восьми федеральных министерств и ведомств. Акция была направлена на повышение уровня аграрной грамотности населения России и призвана вдохновить молодежь на работу в аграрной сфере.

Торжественное открытие Агродиктанта состоялось 9 сентября в Москве в рамках 27-ой Российской агропромышленной выставки «Золотая осень – 2025» с участием министра сельского хозяйства РФ Оксаны Лут.

В рамках проекта работали 9 тысяч офлайн-площадок в 89 регионах России. По результатам обработки данных участников Первого Всероссийского агродиктанта, свою аграрную грамотность проверили порядка 400 тысяч человек, из них 61% очно на организованных площадках и 39% - онлайн на платформе агродиктант.рф.

«Агродиктант показал, что у молодежи растет интерес к тому, как сегодня развиваются село и агропромышленный комплекс страны. Для нас это особенно важно, ведь через такие инициативы формируется уважительное и осознанное отношение к сельскохозяйственному труду, к людям, которые обеспечивают продовольственную безопасность России. Уверен, Агродиктант и другие проекты «Российского села» помогут воспитать новое поколение профессионалов, искренне любящих свою землю и стремящихся развивать отечественный АПК», – акцентировал секретарь Генсовета «Единой России» Владимир Якушев.

«Первый Всероссийский агродиктант мы оцениваем как успешный проект для популяризации сельского хозяйства. Сотни тысяч жителей нашей страны узнали больше об агропромышленном комплексе России. Диктант объединил экспертное сообщество, агробизнес, студентов, преподавателей, школьников, широкий круг людей. Итоги Агродиктанта – это хорошая аналитика для понимания уровня знаний населения в разрезе регионов, направлений АПК. Результаты мы обязательно проанализируем, конечно, они будут без персонализации», – также отметил Александр Двойных, председатель оргкомитета Агродиктанта, глава агропродовольственного комитета Совета Федерации.

Состав участников показал равный интерес к проекту со стороны жителей как городских, так и сельских территорий – 51,9% и 48,1% соответственно. При этом женщины приняли участие активнее мужчин – 62,3% против 37,7%. Агродиктант писали в школах, университетах, НИИ, в региональных отделениях партии «Единая Россия» и Россельхозбанка, на фермах, в музеях, библиотеках и предприятиях агропромышленного комплекса. Среди площадок – Совет Федерации, Тимирязевская академия, Истринская сыроварня в Московской области, рыболовный траулер в Мурманской области, ферма «Жили-Растили» в Ленинградской области, Музей вечной мерзлоты в ЯНАО, на предприятии одного из крупнейших производителей мороженого в Сибири ООО «Купинское мороженое» и множество других.

Генеральным спонсором Агродиктанта является Россельхозбанк, который открыл 422 офлайн-площадки в 64 регионах России, где тест написали более 11 тысяч человек. Отдельная площадка была организована в Головном офисе Банка в Корпоративном университете, где 10 октября более 70 сотрудников Головного офиса приняли участие в Агродиктанте.

«Итоги Всероссийского агродиктанта демонстрируют растущий интерес к вопросам сельского хозяйства. Особенно важно, что наиболее активное участие в акции приняло подрастающее поколение, которое станет основой кадрового потенциала АПК. Почти половина всех участников Агродиктанта – школьники и ребята до 18 лет. Именно они в ближайшем будущем будут создавать инновационные решения в агросекторе, развивать сельские территории. Объединяя знания, инициативу и любовь к земле, мы сможем обеспечить дальнейший рост производства и укрепление продовольственной безопасности», – отметил председатель Правления Россельхозбанка Борис Листов.

Наибольшую активность проявили школьники и молодежь – участники в возрасте до 18 лет составили почти половину общего числа. Абсолютными победителями, набравшими максимальные 30 баллов, стали более 8000 человек. Среди них – дети до 12 лет (8,19%), подростки от 12 до 18 лет (20,92%), взрослые с профильным аграрным образованием (10,55%), а большинство победителей – взрослые без профильного образования (60,34%). Такая структура свидетельствует о том, что Агродиктант вызвал интерес у широкой аудитории – не только у студентов аграрных направлений, но и у людей, не связанных профессионально с сельским хозяйством.

Тесты включали 30 заданий различной сложности и охватывали все ключевые направления агропромышленного комплекса: растениеводство, животноводство, племенное дело, рыбное хозяйство, защиту растений, цифровизацию, экспорт продукции АПК. Кроме того, в задания были включены темы органического земледелия, агротуризма, продовольственной безопасности, истории и профессий сельского хозяйства. Для младших участников (до 12 лет) задания имели игровой и познавательный характер – например, о том, как растет хлеб, кто такие ветеринары и почему органическое земледелие важно для природы. В тестах для подростков особое внимание уделялось истории сельского хозяйства, технологическим процессам переработки и основам продовольственной безопасности. Взрослые участники отвечали на вопросы о современных биотехнологиях, цифровых системах в АПК, устойчивом развитии и государственной поддержке фермерства, а для специалистов с профильным образованием задания включали углубленные темы селекции, агрохимии, биотехнологий, цифрового мониторинга и органического земледелия.

Над формированием заданий работали более 40 экспертов отраслевых союзов, научных институтов и профильных организаций, что обеспечило высокий профессиональный уровень и достоверность теста. Время выполнения диктанта составляло 45 минут.

Наибольшую вовлеченность показали участники из Ростовской, Московской и Волгоградской областей, Республик Дагестан и Башкортостан, а также Краснодарского края. Эти регионы продемонстрировали высокий интерес к участию в проекте и широкое представительство образовательных, производственных и общественных площадок.

Активный интерес к Всероссийской акции проявили нижегородцы. Агродиктант написали около 5000 жителей региона.

«В Нижегородской области Агродиктант написали около пяти тысяч человек. Были открыты 121 площадка в школах, учреждениях среднего профессионального и высших учебных заведениях, агропредприятиях, учреждениях культуры, коммерческих организациях. Приятно отметить, что среди участников и организаторов площадок для написания Агродиктанта много людей, не связанных с сельским хозяйством. Это говорит о высоком интересе к аграрной теме. Действительно, сельское хозяйство сегодня это многогранная современная высокотехнологичная отрасль, влияющая на развитие сельских территорий, промышленности и страны в целом. И Агродиктант ярко и познавательно это показывает», — отметил региональный координатор проекта партии «Единая Россия» «Российское село», председатель комитета Законодательного Собрания Нижегородской области по агропромышленному комплексу и развитию сельских территорий Игорь Тюрин.

Участники отметили, что Агродиктант стал новым форматом популяризации знаний о российском агропромышленном комплексе, который объединил граждан, бизнес и образовательное сообщество.

Официальным спонсором Первого Всероссийского агродиктанта выступила Группа ОЗК («Объединенная зерновая компания») – ведущий экспортер российского зерна. Также в числе спонсоров проекта – агропромышленный холдинг «ЭКО-культура».

Общероссийское общественно-государственное движение детей и молодежи «Движение первых» выступило стратегическим партнером Агродиктанта, оказывая поддержку в вовлечении школьников и студентов и формированию интереса молодежи к аграрной отрасли. К числу общественных партнеров проекта присоединились АО «Корпорация «МСП», общероссийская общественно-государственная организация «Союз женщин России», и другие значимые общественные организации. ТАСС – генеральный информационный партнер Агродиктанта.

По итогам 2025 года Первый Всероссийский агродиктант получил широкий общественный отклик. В 2026 году проект продолжится – с новыми площадками, обновленными вопросами и расширенной образовательной программой.

Подробнее об Агродиктанте – на сайте агродиктант.рф и в социальных сетях ВК, Телеграм и Одноклассники.