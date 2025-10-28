Энергетики сдали кровь в помощь нуждающимся детям и взрослым Общество

Фото: Р. Басырова/ пресс-служба Эн+ Тепло Волга

36 сотрудников энергетических предприятий Эн+ Тепло Волга приняли участие в донорской акции Нижегородского областного центра крови имени Н.Я. Климовой. Накануне они сдали 17 литров компонентов крови в помощь нуждающимся взрослым и детям. Как рассказал организатор акции – председатель Молодежного совета Эн+ Тепло Волга Александр Давыдов, отличительная особенность каждой акции - увеличение количества желающих стать донорами.



«Всего более 400 энергетиков постоянно участвуют в благотворительной донорской акции. Среди них больше 10 «Почетных доноров». Их ответственность, сострадание, сопереживание стали примером для других. Поэтому на каждую акцию мы получаем десятки заявок от тех, кто хочет сдать донором в первый раз», - отметил Александр Давыдов.



У инженера Автозаводской ТЭЦ Вероники Воропаевой редкая группа крови, поэтому она среди первых записалась на донорскую акцию.



«Моя четвертая положительная группа крови очень востребована. Хочу помочь людям, поделиться с ними добротой и позитивным зарядом, которые «кипят» в каждом сотруднике энергетической сферы», - рассказала Вероника.



Ведущий специалист отдела подготовки производства «Генерации тепла» Наталья Жестина впервые участвует в донорской акции.



«В телевизионных сюжетах рассказывают о детях, которым нужна помощь. Всем сердцем за них переживаю. Надеюсь, мое участие в благом деле сохранит их здоровье», - поделилась Наталья.



Донорская кровь однажды спасла жизнь слесарю Алексею Юферову, и теперь он сам отвечает добром на добро, принимая активное участие в благотворительных акциях.



«В детстве донорская кровь буквально подарила мне шанс на полноценную жизнь. Именно поэтому считаю важным и необходимым делом отдавать частичку своего здоровья нуждающимся. Сегодня я сдаю кровь уже в 14-й раз, продолжая нести свою миссию добра для тех, кому это жизненно важно», — поделился своими мыслями работник «Заводских сетей» Алексей Юферов.



Важность такой корпоративной инициативы отметили и в региональном минздраве.



«Корпоративное донорство позволяет не на словах, а на деле реализовывать действительно важную социальную миссию», - отметил главный внештатный специалист трансфузиолог министерства здравоохранения Нижегородской области, главный врач ГБУЗ НО «Нижегородского областного центра крови им. Н.Я. Климовой» Сергей Абрамов.