Выяснилось, куда можно будет улететь из Нижнего Новгорода зимой
Нижегородцев ждут дополнения к системе ОМС в 2026 году
Нижегородскую станцию аэрации снова проверяют из-за жалоб на вонь
Девять тренеров за семь лет: кто пытался спасти ФК "Пари НН"
Общество

Оборот ИТ-компаний Нижегородской области вырос за I полугодие 2025 года более чем на 17%

28 октября 2025 16:38 Общество

Оборот ИТ-компаний Нижегородской области вырос за I полугодие 2025 года на 17,1% и составил 36 млрд рублей. В целом оборот организаций в секторе информационно-коммуникационных технологий (ИКТ) составил 85,3 млрд рублей и увеличился на 9,1% к аналогичному периоду 2024 года.

Нижегородская область заняла 8-е место в общероссийском рейтинге по обороту организаций сектора ИКТ и 7-е – по обороту ИТ-компаний.

«Нижегородская область сохраняет высокие позиции среди технологических центров России. Показатели говорят о высоком интересе инвесторов к развитию программных решений, цифровых сервисов и технологий автоматизации именно в нашем регионе. Растет и число самих ИКТ- и ИТ-компаний: за первое полугодие – на 7,5 и 9,9 процента соответственно», — подчеркнул заместитель губернатора Нижегородской области Егор Поляков. 

По итогам полугодия в регионе насчитывается 379 аккредитованных ИТ-компаний, что на 21,1% больше, чем за аналогичный период 2024 года.

«Первое полугодие 2025 года ознаменовало для ИКТ-сектора Нижегородской области переход в новую фазу качественного развития. Если предыдущие периоды характеризовались экстенсивным ростом, то сейчас на первый план выходит структурная трансформация. Приток капитала и рост инвестиций — это не просто показатель веры в отрасль, а прямой индикатор ее перехода к реализации капиталоемких, зрелых проектов. Такие изменения — позитивный сигнал о том, что регион становится центром создания и масштабирования технологических продуктов», — отметил министр цифрового развития и связи Нижегородской области Александр Синелобов.                                                  

Напомним, что поддержка отечественных ИТ-решений входит в задачи одноименного федерального проекта национального проекта «Экономика данных и цифровая трансформация государства», который начал действовать в России с 1 января 2025 года по поручению президента Владимира Путина. 

Теги:
IT Минцифры Нацпроект
Архив
