Общество

Эколог Рыбальченко рассказал, как микропластик из канализации вредит природе

28 октября 2025
Эколог Рыбальченко рассказал, как микропластик из канализации вредит природе



Канализационная система — это сложный механизм, предназначенный для сбора и удаления отходов жизнедеятельности. Для её эффективной работы важно избегать засорения пластиковыми изделиями и их производными.

Канализационная система состоит из инженерных сооружений и трубопроводов, расположенных внутри многоквартирных домов. Вода и отходы через канализационный выпуск поступают в городскую канализацию. Затем они направляются на канализационные насосные станции, где под давлением и с перепадом высот транспортируются в очистные сооружения. После очистки вода сбрасывается в водоёмы.

Городская канализация предназначена для бытовых стоков, но не для твёрдых коммунальных отходов. Смывание в унитаз предметов, таких как кошачий наполнитель или гигиенические средства, приводит к засорам. Абсорбенты впитывают влагу и увеличиваются в размерах, блокируя трубы. Влажные салфетки и другие нерастворимые материалы также способствуют засорению.

Причём засоры могут возникнуть как в конкретном доме, так и в городской канализации. В первом случае это приводит к проблемам с водоснабжением, неприятным запахам и излишней влаге в подвале. Во втором — к переполнению канализации, разливу воды на улицах и загрязнению окружающей среды.

Но засоры - это только одна из проблем. Более глобальная в том, что в стоках оказываются частицы микропластика. Причём даже мыльная вода, содержащая микроволокна после стирки синтетических вещей, после канализации частично оказывается в природе, рассказал 360.ru эксперт по стратегическому управлению ICS Consulting, член Научного совета ППК РЭО Илья Рыбальченко.

Даже после очистки стоков часть микропластика остаётся в осадке, который может быть использован на полях. В результате микропластик попадает в почву, водоёмы и атмосферу.

Микропластик разлагается очень медленно из-за прочной углеродно-углеродной структуры и гидрофобности. Под воздействием света и кислорода материал становится хрупким и распадается на мелкие фрагменты. Однако этот процесс занимает десятилетия и столетия.

Кроме того, микропластик оседает в донных отложениях водоёмов, участвует в пищевой цепи и влияет на живые организмы. Рыбы, моллюски, планктон и млекопитающие принимают микропластик за пищу, что приводит к воспалению желудочно-кишечного тракта, нарушению репродукции и поведения.

Эколог подчеркнул, что засорение канализации пластиком и микроволокнами наносит вред не только инфраструктуре, но и окружающей среде. Чтобы минимизировать негативное воздействие, важно правильно использовать канализацию и избегать выброса нерастворимых отходов.



