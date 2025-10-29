Дзержинские энергетики "Т Плюс" подтвердили готовность к отопительному периоду

Фото:
Производственные объекты Нижегородского филиала «Т Плюс» в Дзержинске получили паспорт готовности к отопительному периоду 2025/26 гг.
Документ официально подтверждает, что энергетики «Т Плюс» выполнили все необходимые условия, чтобы обеспечить надёжную работу Дзержинской ТЭЦ и тепловых сетей в условиях зимних нагрузок. Паспорт готовности Нижегородскому филиалу «Т Плюс» выдала администрация города по результатам проведённой проверки ТЭЦ, магистральных, распределительных и квартальных теплосетей, центральных тепловых пунктов.
При подготовке к отопительному периоду специалисты «Т Плюс» провели все предусмотренные графиком ремонты оборудования Дзержинской ТЭЦ и теплосетевых объектов. «Т Плюс» заменила в городе 8,7 км трубопроводов теплоснабжения и реконструировали павильон № 4 магистральных тепловых сетей.
