Дзержинские энергетики "Т Плюс" подтвердили готовность к отопительному периоду Общество

Фото: пресс-служба "Т Плюс"

Производственные объекты Нижегородского филиала «Т Плюс» в Дзержинске получили паспорт готовности к отопительному периоду 2025/26 гг.

Документ официально подтверждает, что энергетики «Т Плюс» выполнили все необходимые условия, чтобы обеспечить надёжную работу Дзержинской ТЭЦ и тепловых сетей в условиях зимних нагрузок. Паспорт готовности Нижегородскому филиалу «Т Плюс» выдала администрация города по результатам проведённой проверки ТЭЦ, магистральных, распределительных и квартальных теплосетей, центральных тепловых пунктов.

При подготовке к отопительному периоду специалисты «Т Плюс» провели все предусмотренные графиком ремонты оборудования Дзержинской ТЭЦ и теплосетевых объектов. «Т Плюс» заменила в городе 8,7 км трубопроводов теплоснабжения и реконструировали павильон № 4 магистральных тепловых сетей.