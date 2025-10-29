Проект гостиничного комплекса на набережной Городца прошел экспертизу Культура и отдых

Фото: Александр Воложанин

Проект строительства гостинично-рекреационного комплекса в Городце получил положительное заключение негосударственной экспертизы. Об этом сообщается в ЕГРЗ.

Объект разместится на Александровской набережной рядом с Волгой.

Экспертизу проектной документации и инженерных изысканий провела компания ООО "Негосударственная экспертиза НСО" из Новосибирска.

Заказчиком строительства выступает ООО "Приволжский центр международных инвестиций", а разработкой проектной документации занималась нижегородская компания ООО "Велес НН".

Напомним, решение о выделении земельного участка под строительство комплекса было принято в ноябре 2024 года на заседании совета по земельным и имущественным отношениям. Общий объем инвестиций в проект составит 300 миллионов рублей.

Ранее сообщалось, что проект строительства фуникулера в исторической части Городца успешно прошел государственную экспертизу.