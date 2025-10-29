Девять тренеров за семь лет: кто пытался спасти ФК "Пари НН"
Выяснилось, куда можно будет улететь из Нижнего Новгорода зимой
Нижегородскую станцию аэрации снова проверяют из-за жалоб на вонь
Нижегородцев ждут дополнения к системе ОМС в 2026 году
Последние новости рубрики Культура и отдых
29 октября 2025 14:53Проект гостиничного комплекса на набережной Городца прошел экспертизу
29 октября 2025 11:58В ПФО стартовал проект #МУЗЫКАВМЕСТЕ "Песни великой страны. С любовью из Приволжья"
29 октября 2025 09:00Три исторических здания хотят восстановить в центре Нижнего Новгорода
28 октября 2025 16:18Как похорошел Арканар: завершились съемки сериала "Трудно быть богом"
28 октября 2025 15:49Правительство поддержало нижегородский законопроект о реставрации ОКН
28 октября 2025 14:53Премьера криминального сериала "Обнальщик" на Wink.ru состоится 13 ноября
28 октября 2025 11:30В поселке Воскресенское после оборудования по модельному стандарту открылась центральная библиотека
27 октября 2025 18:56"Лавка Чудесъ" открылась в историческом здании в Городце
25 октября 2025 19:46Нижегородский оперный театр в честь юбилея представил новый авангардный занавес
24 октября 2025 18:23Искусство веры: в Манеже открылась выставка религиозных работ Васнецова
Культура и отдых

Проект гостиничного комплекса на набережной Городца прошел экспертизу

29 октября 2025 14:53 Культура и отдых
Проект гостиничного комплекса на набережной Городца прошел экспертизу

Фото: Александр Воложанин

Проект строительства гостинично-рекреационного комплекса в Городце получил положительное заключение негосударственной экспертизы. Об этом сообщается в ЕГРЗ.

Объект разместится на Александровской набережной рядом с Волгой.

Экспертизу проектной документации и инженерных изысканий провела компания ООО "Негосударственная экспертиза НСО" из Новосибирска. 

Заказчиком строительства выступает ООО "Приволжский центр международных инвестиций", а разработкой проектной документации занималась нижегородская компания ООО "Велес НН".

Напомним, решение о выделении земельного участка под строительство комплекса было принято в ноябре 2024 года на заседании совета по земельным и имущественным отношениям. Общий объем инвестиций в проект составит 300 миллионов рублей.

Ранее сообщалось, что проект строительства фуникулера в исторической части Городца успешно прошел государственную экспертизу. 

Теги:
Городец Гостиницы Туризм
Фоторепортажи
Искусство веры: в Манеже открылась выставка религиозных работ Васнецова
24 октября 2025 18:23Искусство веры: в Манеже открылась выставка религиозных работ Васнецова
