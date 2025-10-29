Девять тренеров за семь лет: кто пытался спасти ФК "Пари НН"
Нижегородцев ждут дополнения к системе ОМС в 2026 году
Нижегородскую станцию аэрации снова проверяют из-за жалоб на вонь
Выяснилось, куда можно будет улететь из Нижнего Новгорода зимой
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Экспертный клуб
Последние новости рубрики Экономика
29 октября 2025 13:36Парламентские журналисты оценили потенциал промышленных предприятий Арзамаса
29 октября 2025 13:28Средняя зарплата нижегородских медиков выросла на 44% — Профсоюз
29 октября 2025 12:59Зарплаты нижегородцев могут вырасти до 100 000 рублей к 2028 году
29 октября 2025 11:15Нижегородский кадровый центр вышел в финал Всероссийского конкурса профессионального мастерства
29 октября 2025 10:39Продажу алкоголя ограничат в Нижнем Новгороде 4 ноября
29 октября 2025 08:00Утвержден облик цеха по производству сборных домов в Сормове
28 октября 2025 19:00Тина Канделаки откроет ресторан в Нижнем Новгороде
28 октября 2025 16:42Нижегородские власти прогнозируют рост экономики до 3,1% к 2028 году
28 октября 2025 15:31Нижегородский бюджет получит 263 млн рублей благодаря платным парковкам
28 октября 2025 15:30Нижегородское металлообрабатывающее предприятие увеличило выработку благодаря нацпроекту
Экономика

Средняя зарплата нижегородских медиков выросла на 44% — Профсоюз

29 октября 2025 13:28 Экономика
Средняя зарплата нижегородских медиков выросла на 44% — Профсоюз

Фото: Максим Герасимов

Средний заработок работников здравоохранения региона увеличился на 44% с 2020 по 2024 год. Об этом, как пишет телеграм-канал "Бокал прессека", на 33-й отчетно-выборной конференции Профсоюза работников здравоохранения Нижегородской области сообщил председатель объединения Василий Приказнов.

По данным профсоюза, доходы врачей за этот период выросли на 40%. У среднего медперсонала прибавка составила 38%, у младшего — 19%.

В организации подчеркивают, что ощутимый прирост обеспечили отраслевые соглашения и взаимодействие с правительством региона.

"Профсоюз последовательно контролировал исполнение дорожных карт по оплате труда, добивался индексации зарплат с учетом уровня инфляции и увеличения гарантированной части оплаты труда", — отметил Приказнов.

Добавим, что сейчас в Профсоюзе работников здравоохранения Нижегородской области состоят 33 тысячи человек. Это почти половина всех занятых в отрасли.

Ранее сообщалось, что зарплаты нижегородцев могут вырасти до 100 000 рублей к 2028 году.

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Врачи Зарплата Здравоохранение
Поделиться:
Новости по теме
13 октября 2025 10:09Нижний Новгород занял 26 место по уровню заработных плат в стране
25 сентября 2025 10:15Названы самые востребованные профессии в Нижегородской области
22 сентября 2025 10:13Медианная зарплата в Нижегородской области составляет 57 тысяч рублей
Главная  |  Архив  |  2025
Фоторепортажи
Искусство веры: в Манеже открылась выставка религиозных работ Васнецова
24 октября 2025 18:23Искусство веры: в Манеже открылась выставка религиозных работ Васнецова
Архив
Copyright © 1999—2025 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Назарова А.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
Политика конфиденциальности
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph

Используя сайт niann.ru, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, которые указаны в Политике обработки персональных данных