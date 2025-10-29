Средняя зарплата нижегородских медиков выросла на 44% — Профсоюз Экономика

Фото: Максим Герасимов

Средний заработок работников здравоохранения региона увеличился на 44% с 2020 по 2024 год. Об этом, как пишет телеграм-канал "Бокал прессека", на 33-й отчетно-выборной конференции Профсоюза работников здравоохранения Нижегородской области сообщил председатель объединения Василий Приказнов.

По данным профсоюза, доходы врачей за этот период выросли на 40%. У среднего медперсонала прибавка составила 38%, у младшего — 19%.

В организации подчеркивают, что ощутимый прирост обеспечили отраслевые соглашения и взаимодействие с правительством региона.

"Профсоюз последовательно контролировал исполнение дорожных карт по оплате труда, добивался индексации зарплат с учетом уровня инфляции и увеличения гарантированной части оплаты труда", — отметил Приказнов.

Добавим, что сейчас в Профсоюзе работников здравоохранения Нижегородской области состоят 33 тысячи человек. Это почти половина всех занятых в отрасли.

