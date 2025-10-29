Выяснилось, куда можно будет улететь из Нижнего Новгорода зимой
Общество

Глеб Никитин назвал преимущества Нижнего Новгорода перед столицей

29 октября 2025 13:46 Общество
Глеб Никитин назвал преимущества Нижнего Новгорода перед столицей

Фото: Александр Воложанин

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин в интервью изданию Life рассказал, что Нижний Новгород способен удивить даже жителей столицы своими уникальными пространствами и самобытной атмосферой.

"Мы не сравниваем себя со столицей в масштабе, но можем с уверенностью сказать: у Нижнего есть уникальные места, которых нет нигде в России", – сказал глава региона.

По его словам, главная достопримечательность города – Стрелка, место слияния Оки и Волги. 

"Почти 80 лет это место было закрыто для горожан, а сегодня здесь объединены несколько знаковых объектов – собор Александра Невского и исторические пакгаузы, которые обрели новую жизнь как культурные центры", — отметил Никитин.

Он подчеркнул, что ни один концертный зал не может соперничать с панорамным видом на слияние рек, открывающимся со Стрелки. Глава региона также упомянул парк 800-летия на набережной Федоровского, где природный ландшафт органично сочетается с современным благоустройством.

"Вы бы видели, сколько людей приходит сюда на концерты уличных музыкантов на закате", — добавил губернатор.

Кроме того, Никитин рассказал о первой международной экологической биеннале (0+), которая проходит в этом году в Нижнем Новгороде. По его словам, это первый подобный проект в России. Город также стал традиционной площадкой для крупных фестивалей и конференций, среди которых "Цифровая индустрия промышленной России" (12+), объединяющая представителей науки, бизнеса и власти.

"Нижний может гордиться своей аутентичностью. Наши пространства не похожи на московские – в них соединились история, природный ландшафт и современная культурная жизнь. Это делает город не просто комфортным, а по-настоящему самобытным", — подчеркнул Никитин.

В этом же интервью Глеб Никитин рассказал о главных достижениях на посту губернатора.

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Используя сайт niann.ru, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, которые указаны в Политике обработки персональных данных