Нижегородский кадровый центр вышел в финал Всероссийского конкурса профессионального мастерства Экономика

Нижегородский кадровый центр «Работа России» успешно преодолел федеральный этап и стал финалистом Всероссийского конкурса профессионального мастерства в сфере занятости населения.

Всероссийский конкурс профессионального мастерства проводится Министерством труда РФ для выявления лучших практик в сфере содействия занятости и стимулирования к профессиональному росту сотрудников служб занятости по всей стране.

По итогам испытаний команда учреждения прошла в финал в четырех номинациях: «Лучший директор кадрового центра», «Лучший профконсультант», «Лучший проект кадрового центра «Работа России» (в категории «Кадровый центр — лучшее место работы») и «Лучшая функциональная команда кадрового центра «Работа России» (в категории «Лучшая команда пресс-службы»).

«Мы системно движемся к главной цели — делать сервисы кадрового центра максимально удобными и результативными для каждого нижегородца. Очень приятно, что наша работа получила такую высокую оценку на федеральном уровне», - отметила директор Нижегородского кадрового центра «Работа России» Людмила Егорова.

Специалисты кадрового центра помогают соискателям в подборе вакансий, составлении резюме и подготовке к собеседованию, при необходимости направляют на бесплатное переобучение по востребованным в регионе специальностям, а также оказывают психологическую поддержку, проводят социальную адаптацию и профессиональную ориентацию. Нижегородский кадровый центр с начала 2025 года помог в трудоустройстве более 12 тысяч граждан.

«Выход в финал в нескольких номинациях одновременно говорит о слаженной работе всего коллектива и личной ответственности каждого специалиста кадрового центра. Желаю нашей команде достойно представить Нижегородскую область в финале и войти в число победителей», - подчеркнул руководитель Управления по труду и занятости населения Нижегородской области Игорь Пантюхин.

Подведение итогов конкурса и объявление победителей пройдет в декабре в Москве.

Получить помощь в трудоустройстве можно онлайн через портал «Работа России» (https://trudvsem.ru), а также обратившись лично в один из офисов Нижегородского кадрового центра или в официальную группу учреждения в соцсети «ВКонтакте»: https://vk.com/trudnnov.

Напомним, что с 2025 года в России по поручению президента Владимира Путина начал действовать нацпроект «Кадры». Он включает в себя четыре федеральных проекта: «Управление рынком труда», «Активные меры содействия занятости», «Образование для рынка труда» и «Человек труда». Мероприятия нацпроекта направлены на то, чтобы качественно и оперативно готовить кадры под потребности работодателей благодаря скоординированной работе образовательных учреждений, компаний и государства.