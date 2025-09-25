82 ДТП в Нижнем Новгороде совершили водители автобусов с начала 2025 года Происшествия

Фото: ГУ МВД по Нижегородской области

С начала 2025 года в Нижнем Новгороде зарегистрировано 82 дорожно-транспортных происшествия по вине водителей автобусов. В результате этих аварий один человек погиб, ещё 102 получили травмы различной степени тяжести. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД России по региону.

По ее информации, для снижения аварийности и повышения дисциплины среди водителей общественного транспорта Госавтоинспекция города провела двухдневное оперативно-профилактическое мероприятие "Автобус".

В рамках рейда выявлено 68 нарушений правил дорожного движения. Наиболее частыми стали управление автобусом с открытой дверью и игнорирование правил использования ремней безопасности.

По всем фактам составлены административные материалы, виновные привлечены к ответственности. Кроме того, инспекторы обнаружили 10 автобусов с техническими неисправностями, пять из них были эвакуированы на специализированную стоянку.

Также сотрудники Госавтоинспекции проверили два нижегородских автотранспортных предприятия. По их итогам в Межрегиональное территориальное управление Федеральной службы по надзору в сфере транспорта по Приволжскому федеральному округу направлено пять уведомлений.

Ранее сообщалось, что 18 сентября на улице Космонавта Комарова в Нижнем Новгороде столкнулись маршрутка и легковушка. По предварительным данным, оба водителя проигнорировали запрещающий сигнал светофора и выехали на перекресток. Также стало известно, что прокуратура организовала проверку по факту дорожно-транспортного происшествия.