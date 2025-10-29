Нижегородцев ждут дополнения к системе ОМС в 2026 году
Девять тренеров за семь лет: кто пытался спасти ФК "Пари НН"
Нижегородскую станцию аэрации снова проверяют из-за жалоб на вонь
Выяснилось, куда можно будет улететь из Нижнего Новгорода зимой
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Экспертный клуб
Последние новости рубрики Общество
29 октября 2025 15:32Около 1000 нижегородских медиков прошли обучение в рамках регионального проекта "Отраслевой онкоинцидент"
29 октября 2025 15:18Ремонт старого Борского моста выполнен на 54%
29 октября 2025 14:19Бастрыкину доложат о травле школьницы в Нижегородской области
29 октября 2025 14:04Ремонт моста у Высоковской церкви в Нижнем Новгороде закончат до конца года
29 октября 2025 13:46Глеб Никитин назвал преимущества Нижнего Новгорода перед столицей
29 октября 2025 13:16Более 100 человек стали пассажирами первых рейсов нового поезда Нижний Новгород - Саранск
29 октября 2025 12:00Вход в Нижегородский кремль ограничат из-за Дня народного единства
29 октября 2025 11:47Нижегородцам объяснили молодежный тренд на "дуркинг"
29 октября 2025 11:32Нижегородцев будут призывать в армию круглый год
29 октября 2025 10:26Три автобусных маршрута продлят в Нижнем Новгороде
Общество

Около 1000 нижегородских медиков прошли обучение в рамках регионального проекта "Отраслевой онкоинцидент"

29 октября 2025 15:32 Общество
Около 1000 нижегородских медиков прошли обучение в рамках регионального проекта Отраслевой онкоинцидент

Фото: минздрав Нижегородской области

Около тысячи медиков Нижегородской области прошли обучение в рамках регионального проекта «Отраслевой онкоинцидент». Он стартовал в регионе в 2025 году в целях повышения эффективности диспансеризации и профилактических осмотров взрослых пациентов. Проект реализуется министерством здравоохранения региона совместно с НИИ клинической онкологии – Нижегородским областным клиническим онкологическим диспансером.

Медики осваивают и совершенствуют практические навыки осмотра пациентов для выявления возможных онкопатологий. Речь идет о таких манипуляциях, как осмотр кожи и ротовой полости, пальпация молочных желез, лимфатических узлов и щитовидной железы, осмотр шейки матки с забором мазка, пальцевое ректальное исследования прямой кишки и предстательной железы и др.

«Один из приоритетов работы всей системы здравоохранения – эффективная борьба с онкологическими заболеваниями. В рамках национального проекта «Продолжительная и активная жизнь» мы формируем у всех медицинских работников онконастороженность – специалист должен уметь заподозрить или выявить заболевание на самой ранней стадии его развития. К решению этой задачи подходим комплексно: системно обучаем медиков, стандартизируем деятельность смотровых кабинетов и отделений профилактики, анализируем эффективность работы медучреждений по множеству критериев качества, оперативно корректируем выявленные несовершенства», – рассказала министр здравоохранения Нижегородской области Галина Михайлова.

Как отметили в НИИКО – НОКОД, в сентябре проект «Отраслевой онкоинцидент» был отмечен в ходе Премии им. академика А.И. Савицкого, учрежденной Ассоциацией онкологов России и Российским обществом клинической онкологии. Региональная инициатива по повышению качества онкоскрининга при проведении диспансеризации и профосмотров одержала победу в номинации «Проект года».

«Мы решили стимулировать интерес медицинских работников к совершенствованию навыков онкоскрининга и проверить знания, которые они получили благодаря проекту. На прошлой неделе провели тематическую олимпиаду в рамках отраслевой онкоконференции «Волжские огни». Состязание объединило несколько десятков медиков из 16 муниципалитетов региона», – сообщил главный врач НИИКО – НОКОД Сергей Гамаюнов.

Победителем олимпиады стала специалист Городской поликлиники №4 Нижнего Новгорода Анастасия Малькова, второе место заняла работник Городской поликлиники №50 Нижнего Новгорода Ксения Уланова, третьего места удостоилась сотрудник Городской больницы №2 Дзержинска Маргарита Панова. Всем медикам вручили памятные дипломы, а также денежные сертификаты.

Напомним, национальный проект «Продолжительная и активная жизнь» стартовал в стране в 2025 году по поручению президента России Владимира Путина в качестве продолжения нацпроекта «Здравоохранение». Он направлен на ожидаемое увеличение продолжительности жизни к 2030 году и предполагает дальнейшее обновление поликлиник, амбулаторий, фельдшерско-акушерских пунктов, привлечение в медучреждения все большего числа квалифицированных медицинских кадров, применение новых подходов в профилактике, диагностике и лечении хронических заболеваний, улучшение экстренной медицинской помощи и системы реабилитации, развитие сети национальных исследовательских центров, цифровизацию отрасли.

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Нацпроект онкология
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2025
Фоторепортажи
Искусство веры: в Манеже открылась выставка религиозных работ Васнецова
24 октября 2025 18:23Искусство веры: в Манеже открылась выставка религиозных работ Васнецова
Архив
Copyright © 1999—2025 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Назарова А.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
Политика конфиденциальности
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph

Используя сайт niann.ru, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, которые указаны в Политике обработки персональных данных