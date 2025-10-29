Около 1000 нижегородских медиков прошли обучение в рамках регионального проекта "Отраслевой онкоинцидент" Общество

Фото: минздрав Нижегородской области

Около тысячи медиков Нижегородской области прошли обучение в рамках регионального проекта «Отраслевой онкоинцидент». Он стартовал в регионе в 2025 году в целях повышения эффективности диспансеризации и профилактических осмотров взрослых пациентов. Проект реализуется министерством здравоохранения региона совместно с НИИ клинической онкологии – Нижегородским областным клиническим онкологическим диспансером.

Медики осваивают и совершенствуют практические навыки осмотра пациентов для выявления возможных онкопатологий. Речь идет о таких манипуляциях, как осмотр кожи и ротовой полости, пальпация молочных желез, лимфатических узлов и щитовидной железы, осмотр шейки матки с забором мазка, пальцевое ректальное исследования прямой кишки и предстательной железы и др.

«Один из приоритетов работы всей системы здравоохранения – эффективная борьба с онкологическими заболеваниями. В рамках национального проекта «Продолжительная и активная жизнь» мы формируем у всех медицинских работников онконастороженность – специалист должен уметь заподозрить или выявить заболевание на самой ранней стадии его развития. К решению этой задачи подходим комплексно: системно обучаем медиков, стандартизируем деятельность смотровых кабинетов и отделений профилактики, анализируем эффективность работы медучреждений по множеству критериев качества, оперативно корректируем выявленные несовершенства», – рассказала министр здравоохранения Нижегородской области Галина Михайлова.

Как отметили в НИИКО – НОКОД, в сентябре проект «Отраслевой онкоинцидент» был отмечен в ходе Премии им. академика А.И. Савицкого, учрежденной Ассоциацией онкологов России и Российским обществом клинической онкологии. Региональная инициатива по повышению качества онкоскрининга при проведении диспансеризации и профосмотров одержала победу в номинации «Проект года».

«Мы решили стимулировать интерес медицинских работников к совершенствованию навыков онкоскрининга и проверить знания, которые они получили благодаря проекту. На прошлой неделе провели тематическую олимпиаду в рамках отраслевой онкоконференции «Волжские огни». Состязание объединило несколько десятков медиков из 16 муниципалитетов региона», – сообщил главный врач НИИКО – НОКОД Сергей Гамаюнов.

Победителем олимпиады стала специалист Городской поликлиники №4 Нижнего Новгорода Анастасия Малькова, второе место заняла работник Городской поликлиники №50 Нижнего Новгорода Ксения Уланова, третьего места удостоилась сотрудник Городской больницы №2 Дзержинска Маргарита Панова. Всем медикам вручили памятные дипломы, а также денежные сертификаты.

Напомним, национальный проект «Продолжительная и активная жизнь» стартовал в стране в 2025 году по поручению президента России Владимира Путина в качестве продолжения нацпроекта «Здравоохранение». Он направлен на ожидаемое увеличение продолжительности жизни к 2030 году и предполагает дальнейшее обновление поликлиник, амбулаторий, фельдшерско-акушерских пунктов, привлечение в медучреждения все большего числа квалифицированных медицинских кадров, применение новых подходов в профилактике, диагностике и лечении хронических заболеваний, улучшение экстренной медицинской помощи и системы реабилитации, развитие сети национальных исследовательских центров, цифровизацию отрасли.